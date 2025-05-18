Зеленський вперше зустрівся з Венсом після скандалу у Білому домі – про це вже малюють меми

Розмова тривала 40 хвилин

Президент України Володимир Зеленський 18 травня відвідав церемонію інтронізації нового Папи Римського Лео XIV. Там він провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Це перша зустріч Зеленського та Венса після лютневого скандалу у Білому домі. Крім Венса у переговорах взяв участь держсекретар США Марко Рубіо.

Розмова тривала 40 хвилин. Український президент розповів про перебіг переговорів у Стамбулі, про необхідність досягнення припинення вогню та санкцій проти Росії.

Вранці в мережі з’явився короткий ролик, на якому видно, що атмосфера між політиками була настільки напруженою, як під час переговорів у Вашингтоні.

Варто зазначити, що цей ролик уже став приводом для створення жартів у мережі.

Варто зазначити, що Зеленський після зустрічі з Венсом та Рубіо вирушив на розмову з Папою Римським. До речі, він став першим світовим політиком, з яким понтифік провів зустріч після вступу на посаду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV у Ватикані 18 травня новий понтифік у своїй заключній промові згадав Україну.