Літо спробує зайти з ноги: коли в Україні чекати тепла

Схоже, літо не зовсім забуло про Україну

Українці вже втомилися від холодів, дощів і гроз, проте за кілька днів до нас увірветься літнє тепло. І хоча опади не припиняться, тепла погода потішить.

Про це свідчать дані ресурсу Ventusky. В Українському гідрометцентрі обіцяють нижчу температуру, проте підтверджують майбутнє потепління.

У середу, 21 травня, за інформацією Ventusky, на півдні України повітря прогріється до +24 градусів. В решті регіонів обіцяють максимальну температуру до +19…+20 градусів.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у південних областях ртутні стовпчики досягнуть +21…+22 градусів, на решті території очікується до +20. На півночі та заході України буде суха погода, в інших регіонах пройдуть невеликі дощі.

У четвер, 22 травня, за даними Ventusky, температура рвоне до +28. Такі показники очікуються у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях. В решті регіонів буде на кілька градусів прохолодніше.

Укргідрометцентр прогнозує м’якше підвищення температур — на півдні повітря прогріється до +24 градусів, на решті території максимальна температура становитиме лише на один градус нижче. Найхолодніше буде в Одесі — там ртутні стовпчики не зможуть подолати позначку +20 градусів.

Щодо опадів, у цей день короткочасні дощі пройдуть у західних регіонах, а також у Вінницькій та Житомирській областях.

У п’ятницю, 23 травня, Ventusky обіцяє спеку до +30 градусів, яка накриє майже все Лівобережжя. При цьому на заході країни очікується досить прохолодна погода.

За даними Укргідрометцентру, максимальна температура цього дня становитиме +25 градусів — найтепліше буде на сході країни. Водночас на заході повітря не прогріється вище +16…+18 градусів.

Опади очікуються у західних та північних регіонах, а також у Житомирській, Київській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, на початку тижня у Києві продовжать панувати дощі та хмарність, а температура вдень з +17 поступово впаде до +14 градусів. Найхолоднішим днем серед інших очікується вівторок, 20 травня.