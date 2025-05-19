Арбузинський каньйон — загублений рай у степу. Чому туди варто поїхати

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Весна в Україні закінчується і скоро розпочнеться літо. Ви вже придумали куди можна поїхати на відпочинок?

"Телеграф" розповість про унікальне місце у Миколаївській області — Арбузинський каньйон. До речі, нещодавно ми писали про історію Актовського каньйону.

Що відомо про Арбузинський каньйон

Об'єкт розташований неподалік від села Трикрати та Актового. Він включений до складу Національного природного парку "Бузький Гард". З огляду на безпосередню близькість до Актовського каньйону, йому дали ще одне ім'я — Малий Актовський каньйон. Зародження скельної породи відбулося ще 4 мільярди років тому. Регулярна вулканічна активність сприяла розростанню кам'яних утворень. Попри те, що скелі мають досить солідний вік, вони змогли зберегти свій первозданний і величний вигляд.

Протягом кількох століть під впливом струмків, річки Південний Буг, у породах поступово вимивалися ходи, утворювалися ущелини. Усе це призвело до створення Арбузинського каньйону в тому вигляді, в якому він зберігся до наших днів. Місцеві жителі стверджують, що земля цієї локації ніколи не промерзає. Пов'язують такий феномен вони з не вистиглим вулканом, який і до сьогодні зрідка нагадує про себе. Непрямим тому підтвердженням є можливість побачити тут взимку фіалки та зелену траву.

У довжину каньйон становить близько 1500 метрів. Його схили можна порівняти зі скельними стінами, що мають численні зрізи та обриви. Нижня частина представлена величезною кількістю великих валунів. Вони, внаслідок постійного впливу води, набули округлих форм і влітку практично завжди вкриті мохом. Скелястий профіль фактично створив природний лабіринт. Прогулюючись ним, туристи насолоджуються співом птахів, дивовижними представниками місцевої фауни і флори.

Існує легенда, що свою назву річечка отримала ще в стародавні часи, оскільки нею активно вівся сплав кавунів вниз за течією. Церковні ж записи говорять про те, що раніше Арбузинка була повноводною. По її берегах активно росла верба і бузина. У пекучу спеку, водойма дрібнішала. У результаті рослини відчували нестачу вологи. Це стало причиною їхнього вигоряння і набуття темно — бурого відтінку. Подібний нюанс призвів до того, що місцеві жителі стали називати річку "гар бузини". Пізніше, коли вона обміліла, їй дали більш ласкаве і мелодійне ім'я — Арбузинка.

Чим зайнятися

Арбузинський каньйон є чудовим місцем, де вдасться організувати гарний сімейний відпочинок. Маленьким відвідувачам буде цікаво побачити тутешніх мешканців, зокрема диких кабанів, бізонів, оленів, ящірок, кротів, ондатру тощо. На початку літа сюди приїжджають з метою скуштувати смачну суницю, яка килимом встеляє ландшафт.

Перш ніж потрапити сюди, варто ознайомитися з різноманітністю тутешніх валунів. Кожен з них має свою назву, зокрема Сковорода, Тещин Язик, Кам'яний мішок тощо.

Під час організованої екскурсії до Арбузинського каньйону ви зможете дізнатися про те, що тут є і жертовні утворення, де регулярно проводилися язичницькі ритуали. Численні схили каньйону поросли рідкісними травами, чагарниками і деревами.

Усі вони створюють дивовижну кольорову гаму. Особливо гарні знімки тут вдається зробити в осінній період. У теплу пору року особливий інтерес викликає повноводна річка, що має сильну течію.

Її прохолоди однозначно бракуватиме в літню спеку, тому часом тут зустрічаються привали туристів, наметові поселення. Окремо необхідно сказати про скелю під назвою "Пуп землі", яка є найвищою точкою. З неї відкривається розкішний вид на урочище Трикратський ліс, Арбузинський і Актовський каньйон.

Як доїхати

Дістатися сюди можна громадським транспортом. У напрямку Арбузинського каньйону діють регулярні автобусні рейси, що вирушають із Києва, Вінниці, Одеси та Миколаєва.

Альтернативою може стати залізничне сполучення. Орієнтиром є місто Вознесенськ.

Після прибуття потрібно пересісти на маршрутне таксі і слідувати до села Трикрати. У середньому дорога займає близько півгодини.

Необхідно враховувати, що транспорт ходить за розкладом з досить великим інтервалом. Рухаючись автомобілем, бажано вибрати трасу Київ-Миколаїв. Діставшись до Вознесенська, потрібно повернути в напрямку населеного пункту Трикрати (на Братськ).

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