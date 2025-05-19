Молочні ріки посеред війни. "Укрнафта" витрачає мільйони на забаганки (тендер)

Без молока та вершків до кави можна обійтися в час війни

Закупки під час війни, коли основне завдання — зберегти Україну, нерідко дивують, адже кошти витрачаються на те, без чого можна обійтися. "Укрнафта", наприклад, витратить майже 10 мільйонів гривень на молоко та вершки.

Інформацію про це розміщено на сайті державних закупівель Prozorro. "Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" оголосило тендер на закупівлю молока та вершків на суму 9 395 505 гривень.

У тендері взяли участь два претенденти, переможцем стало Приватне акціонерне товариство "Юрія". Воно запропонувало свої послуги з постачання молока за 8 560 235 гривень.

Йдеться про молоко та вершки у картонних коробках та плівці поліетиленовій. Також "Укрнафта" закупатиме Молоко згущене, варене, з цукром, 8,5% жирності.

Раніше стало відомо, що "Укрнафта" витратить мільйони гривень на археологічні розкопки. Біля міста Ромни (Сумська область) під час робіт на газовій свердловині виявили знахідки, що становлять археологічну цінність.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на те, щоби прогодувати службовців Національної гвардії України лише з початку 2025 року до 20 квітня пішло понад 500 мільйонів гривень. Ця цифра включає лише харчові продукти, без столових приладів та інших речей.