40 000 гривень на місяць і більше: у Києві пропонують роботу без досвіду

У Києві шукають ініціативних працівників на склад

У столиці відкрита вакансія комірника на склад мобільних телефонів та аксесуарів з можливістю заробляти від 35 до 40 тисяч гривень. Робота не потребує попереднього досвіду, а компанія обіцяє навчити всього необхідного новачків.

Пропозицію розмістила компанія, яка спеціалізується на продажу техніки та аксесуарів. Відповідна вакансія розміщена на сайті Robota.ua.

Місце роботи — у Києві на вулиці Ушинського, 40. Формат роботи передбачає повну зайнятість безпосередньо на робочому місці.

Працівник на посаді комірника займатиметься прийомом та відправкою товарів на торговельні точки, контролем руху продукції по всіх магазинах у Києві та регіонах. Також у обов'язки входитиме проведення накладних у базі даних та маркування товару.

Компанія гарантує мінімальну зарплату на рівні 30 тисяч гривень, середній дохід становить 35-37 тисяч, а максимальний може перевищувати 40 тисяч гривень. Точна сума заробітку залежатиме від продуктивності працівника.

Окрім фінансової винагороди, співробітники отримують корпоративні знижки на весь асортимент товарів компанії.

Головні вимоги до кандидатів – комунікабельність, активність та бажання розвиватись. Попередній досвід роботи не є обов'язковим, оскільки роботодавець готовий навчити всіх необхідних навичок.

Також раніше "Телеграф" писав про вакансію на свіжому повітрі з житлом і високою зарплатою. Така робота підійде і студенту, і переселенцю.