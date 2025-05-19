Яка справжня пенсія має бути у судді при зарплаті 75 тисяч гривень

Якщо працювати більше і мати великий стаж, то виплата зросте

На розмір пенсії впливають не тільки страховий стаж, вік виходу на відпочинок, але й заробітна плата. Чим вона вище, тим більше і пенсійне нарахування. А яка пенсія може бути у судді?

Про це дізнався "Телеграф". Ми використали спеціальний пенсійний калькулятор, аби зрозуміти, яку суму може отримати суддя на відпочинку.

Якщо 60-річний суддя у 2025 році напрацював 30 років загального стажу, тобто норму на поточний рік, при цьому відпрацював 25 років на посаді судді, отримуючи зарплату 75 тисяч гривень, то пенсію він може отримувати 55 900 грн.

Виплата на відпочинку також збільшиться, якщо загальний страховий стаж чоловіка буде 35 років, 30 з яких на посаді судді, то тоді його пенсія складатиме 65 217, тобто більшою на 9317 грн.

Варто зауважити, що така сума була вирахувана без врахування вразливих категорій населення, зокрема діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Зверніть увагу, що судді в Україні належать до особливої категорії держслужбовців, пенсійне забезпечення яких регулюється спеціальними нормами. Розмір пенсії судді напряму залежить від стажу роботи на посаді, який у нашому випадку становить 25 років із загального 30-річного стажу.

Також заробітна плата судді суттєво коливається залежно від посади та юрисдикції суду. Якщо голова суду може отримувати значно більше рядового судді, то судді районних судів заробляють в рази менше своїх колег зі спеціалізованих судів, не кажучи вже про Верховний чи Конституційний суд.

До прикладу, як повідомляв "Обозреватель" наприкінці 2024 року, заступник голови Дзержинського районного суду Харкова Євген Невеніцин заробив у 2023 році 949 010 грн, що в середньому становить близько 79 тис. грн на місяць. Ця заробітна плата наближена до рівня оплати праці прокурорів обласних прокуратур.

Раніше "Телеграф" писав, яка пенсія буде у чоловіка в 65 років з дуже маленькою зарплатою і великим стажем.