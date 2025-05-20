Майже літня спека та грози. Яким регіонам не пощастить з погодою на вихідних

Парасольку вдома краще не забувати

В Україну на зміну заморозкам та холодній погоді прийде майже літнє тепло. Однак в останні вихідні травня в деяких регіонах грози не дадуть українцям насолодитись прогулянками.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що на вихідних, 24-25 травня, в Україні очікується майже до +30 градусів та дощі. Проте, зазначимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Погода 24 травня

На суботу, 24 травня, синоптики прогнозують на заході та півночі країни від +14 до +24 градусів, а от на сході та в центрі буде до +28 градусів. Південні області також очікує значне тепло, в Одеській області прогнозують до +22 градусів. Однак західні регіони протягом дня періодично накриватиме дощ з грозою.

Погода в Україні 24 травня

Погода в Україні 24 травня

Водночас Укргідрометцентр прогнозує опади майже по всій території країни, а максимальний показник температури — до +27 градусів на півдні України. Пориви вітру протягом дня становитимуть до 12 м/с.

Погода в Україні 24 травня

Погода 25 травня

У неділю, 25 травня, синоптики прогнозують значне тепло з дощами. Так, на заході країни термометр покаже від +10 градусів, а на півночі — до +20 градусів. На сході та півдні очікується майже літня спека, адже температура прогріється до +28 градусів. Та в Одеській області під дією значного вітру буде прохолодніше — до +24 градусів. Опади в неділю накриють західні та частково північні області, але гроз синоптики не прогнозують.

Погода в Україні 25 травня

Погода в Україні 25 травня

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