Клієнтам цього банку уріжуть лімити на перекази. Правила діятимуть з 1 червня

В "ПриватБанк" з початку літа діятимуть ліміти на перекази

З 1 червня 2025 року "ПриватБанк" знизить ліміт на перекази коштів для громадян. У мобільному додатку "Приват 24" вже розсилаються попередження.

Вже з першого дня літа 2025 року максимальна сума переказів між рахунками фізичних осіб по Україні знижується до 100 тисяч гривень. Про це повідомили у "Приват 24".

"До ліміту враховуються не тільки перекази за номером картки або телефону, але й ті, що здійснюються за реквізитами IBAN", — заявили в банку.

Однак ліміт не діятиме на зняття готівки, оплату покупок, комунальні платежі, перекази між власними рахунками, купівлю облігацій та платежі на рахунки юридичних осіб.

У сповіщенні також додали, коли особа хоче здійснювати перекази з більш високою сумою, тоді їй необхідно буде надати документи, що підтверджують дохід або участь у волонтерській діяльності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Приват 24" деякі українці вже змушені платити більше комісії під час фінансових операцій. Такі правила почали діяти з середини травня, а саме 15 числа.