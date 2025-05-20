Клієнтам цього банку уріжуть лімити на перекази. Правила діятимуть з 1 червня
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В "ПриватБанк" з початку літа діятимуть ліміти на перекази
З 1 червня 2025 року "ПриватБанк" знизить ліміт на перекази коштів для громадян. У мобільному додатку "Приват 24" вже розсилаються попередження.
Вже з першого дня літа 2025 року максимальна сума переказів між рахунками фізичних осіб по Україні знижується до 100 тисяч гривень. Про це повідомили у "Приват 24".
"До ліміту враховуються не тільки перекази за номером картки або телефону, але й ті, що здійснюються за реквізитами IBAN", — заявили в банку.
Однак ліміт не діятиме на зняття готівки, оплату покупок, комунальні платежі, перекази між власними рахунками, купівлю облігацій та платежі на рахунки юридичних осіб.
У сповіщенні також додали, коли особа хоче здійснювати перекази з більш високою сумою, тоді їй необхідно буде надати документи, що підтверджують дохід або участь у волонтерській діяльності.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Приват 24" деякі українці вже змушені платити більше комісії під час фінансових операцій. Такі правила почали діяти з середини травня, а саме 15 числа.