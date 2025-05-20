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З холодами можна попрощатися: де і коли в Україні буде +30

Автор
Алла Набок
Дата публікації
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Ілюстративне фото Новина оновлена 20 травня 2025, 22:21
Ілюстративне фото. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Весна закінчиться на теплих нотах

Період аномальних холодів в Україні поступово добігає кінця, а їм на зміну вже поспішає літня погода. Хоча деякий час картину псуватимуть рясні опади.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, в останні десять днів травня температура повітря повернеться до кліматичної норми, але в останні дні місяця можливе надходження гарячого повітря з Центральної Азії.

Синоптик прогнозує, що через це 29-31 травня на південному сході України можливе підвищення температури до +30 градусів вдень.

Попри тепле завершення весни, до нього українцям доведеться ще пережити кілька дощових днів. При цьому опадів може випасти значно вище за норму. У деяких областях також можливі інші погодні сюрпризи — грози, град та шквали.

Загалом поступове потепління спостерігатиметься починаючи з 21 травня.

Нагадаємо, раніше народний синоптик з Волині Володимир Деркач розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні влітку 2025 року. За його словами, справжня спека прогнозується на середину літа.

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#Україна #Погода #Прогноз погоди