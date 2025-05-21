Літня спека з неприємним сюрпризом. Яким областям не пощастить з погодою в останні дні травня

Весна продовжить дивувати українців

В Україні продовжує триматись дощова та помірно тепла погода, яка вже до кінця місяця зміниться. Адже українців очікує майже до +30 градусів.

Про це свідчать дані Ventusky. Зазначається, що в останні дні травня синоптики прогнозують теплу погоду, однак грози все ще накриватимуть Україну. Проте, зазначимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Погода в Україні 29 травня

У четвер, 29 травня, на заході країни стовпчик термометра покаже до +17 градусів, а на півночі — до +21 градуса. Східні та центральні області очікує більш тепла погода з +25 градусами. На півдні країни синоптики обіцяють до +26 градусів. Однак на заході та півночі українцям завадить насолодитись теплом значні дощі та грози.

Погода в Україні 29 травня

Погода в Україні 29 травня

Погода в Україні 30 травня

У п'ятницю, 30 травня, в західних областях стовпчик термометра покаже до +19 градусів, а на півночі — до +24 градусів. На сході та в центрі країни очікується ще більше тепло, адже там повітря прогріється до +27 градусів. На півдні країни буде трохи прохолодніше — до +24 градусів. Водночас опади та можливу грозу синоптики прогнозують на заході та півночі країни.

Погода в Україні 30 травня

Погода в Україні 30 травня

Погода в Україні 31 травня

В останню суботу травня опадів синоптики протягом дня не обіцяють, але сонце в цей день пригріє значно. На заході та півночі стовпчик термометра коливатиметься від +21 до +24 градусів, а на сході та в центрі — до +27 градусів. Майже літня спека очікує південні області, зокрема Одещину, де повітря прогріється до +29 градусів.

Погода в Україні 31 травня

Погода в Україні 31 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, який місяць літа в Україні буде найспекотнішим.