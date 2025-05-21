Мультизадачність рівня бог: як чоловік у залі став зіркою TikTok (курйозне відео)

Коментарі під відео — окрема насолода

У мережі віруситься відео з тренажерного залу, де чоловік виконує інтенсивну вправу — слем з м'ячем — і паралельно… спокійно розмовляє по телефону, затиснувши його плечем. Цей момент змусив сміятися тисячі користувачів.

Дане відео опублікували в TikTok. Автор підписав курйоз так: "Алюмінієвий завод сам себе не продасть!", натякаючи на серйозність та важливість бесіди.

Коментарі під відео — окрема насолода. Один із користувачів жартує: "Альо, дєньгі? Нащо ви мені дзвоните?", — коментар отримав понад пів тисячі лайків.

Інша жінка іронічно пише:

"Хлопчик: "Не можу говорити — у залі зараз".

Тим часом чоловік:".

А от інший українець натякає, що спортсмен, швидше за все, слухає "бойове завдання" від дружини: "Жінка диктує що купляти".

І ще один блискучий коментар: "Дружина після манікюру дзвонить: "Зай, я таке дізналася, ти уяви…", — натякає на нескінченні монологи, які трапляються в парних стосунках. А чоловік, як і герой відео, навіть на тренуванні слухає уважно, хай і з м'ячем у руках.

Зрештою, якась користувачка написала, мабуть, найщиріший коментар: "Отак я хочу, щоб мій майбутній чоловік мені відповідав — у будь який момент".

Це відео стало влучною ілюстрацією того, як сучасний чоловік поєднує фізичну форму з побутовими обов’язками. І, схоже, саме така багатофункціональність сьогодні в моді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в центрі Львова понад 5 тисяч учасників вийшли на старт бігового напівмарафону. Та саме один бігун став зіркою мережі завдяки своєму кумедному вчинку.