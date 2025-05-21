В "Дії" з'явиться платна функція з 1 червня. Кому доведеться платити за надання документів

З початку цього літа банки, кредитні установи та інші постачальники послуг платитимуть за мультишеринг

З 1 червня 2025 року в застосунку "Дія" з’явиться платна функція мультишерингу. З початку літа за можливість надсилати кілька цифрових копій документів із державних реєстрів доведеться платити.

Про це повідомив Ярослав Каплан, CEO компанії FlexiPay, партнера "Дії", передає Вlik. У повідомленні пояснили, що мультишеринг — це послуга, яка дозволяє надавати одразу кілька копій документів із державних реєстрів. Вона стане платною лише для компаній, що звертаються до користувачів "Дії" з проханням надати документи для ідентифікації. Зміни зачеплять, зокрема, банки, кредитні установи та інші організації, які вимагають підтвердження особи клієнта.

Однак для громадян, які користуються застосунком, нічого не зміниться. Вони й надалі зможуть надавати один документ безкоштовно.

Вартість нової функції буде 21 500 гривень, як одноразова плата за підключення та 9,80 гривень — за кожен запит на документи.

Цифрові документи також можна запитати через Національний банк України, де вартість послуги коливатиметься від 5 до 20 гривень, адже все залежить від кількості документів у запиті.

За словами Каплана, у майбутньому в "Дії" можуть з’явитися й інші платні сервіси. Втім, ймовірно, для кожного з них буде доступна менш зручна, але безкоштовна альтернатива.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Дії" запустили нову корисну функцію для водіїв.