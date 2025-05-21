Ці імена, ймовірно, набудуть популярності через подвиги людей, які вже увійшли в історію України

Після закінчення війни Росії проти України, імена героїв, які стали символами боротьби, ймовірно, будуть популярними. Тому батьки будуть називати своїх дітей на честь цих мужніх та сильних чоловіків.

"Телеграф", посилаючись на дані нейромережі Grok розповість, як батьки називатимуть хлопчиків, коли закінчиться війна в Україні. Нейромережа називає таких 7 імен.

Кожний чоловік із цього списку відомий своїми подвигами. Свого часу, вони зробили багато для України.

Дмитро – на честь Дмитра Коцюбайла, відомого як "Да Вінчі", командира батальйону "Вовки Да Вінчі", Героя України, який загинув у Бахмуті у березні 2023 року. Його мужність, лідерство та самопожертва зробили його легендою, що може надихнути багатьох називати синів Дмитром. Андрій – на честь Андрія Пільщикова, відомого як Джус, військового пілота, який загинув у 2023 році. Його відвага та внесок у захист неба України може зробити ім'я Андрія популярним, особливо серед тих, хто шанує авіаторів. Валерій – на честь Валерія Залужного, колишнього Головнокомандувача ЗСУ, який став символом стратегічного лідерства та стійкості. Його повага серед військових і цивільних, зокрема вшанування Да Вінчі, може сприяти популярності цього імені. Олександр – на честь Олександра Мацієвського, Героя України, чий героїчний вчинок – стійкість перед ворогом – став символом незламності. Його ім'я може стати розширеним як втілення мужності. Роман – на честь Романа Грибового, чия відвага у боротьбі з агресором може надихнути батьків вибирати це ім’я для синів, асоціюючи його з героїзмом. Віталій – на честь Віталія Скакуна, сапера, який підірвав себе разом із мостом у лютому 2022 року під Генічеськом, щоб зупинити просування ворога. Його героїчний вчинок став символом самопожертви. Денис – на честь Дениса Прокопенка (Редіса), командира полку "Азов", який став символом оборони Азовсталі. Його харизма та мужність можуть зробити ім'я Дениса популярним.

Ці імена, ймовірно, набудуть популярності через подвиги людей, які вже увійшли в історію України. Наприклад, Дмитро Коцюбайло став першим добровольцем, відзначеного звання Героя України, що підкреслює його вплив. Валерій Залужний, своєю чергою, асоціюється з об’єднанням армій та добровольців, що також може підвищити популярність його імені. Герої Азовсталі забезпечують стійкість у найособливіших умовах, що може зробити їх імена символічними для наступних поколінь.

Нейромережа зазначає, що тенденція називати дітей на честь героїв війни відображатиме прагнення українців увічнити пам'ять про тих, хто боровся за свободу.

Раніше "Телеграф" розповідав, які українські імена давали росіянам.