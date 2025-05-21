Терпіти холоди залишилося недовго: якою буде погода в Україні на вихідні

Дощі можуть зіпсувати вихідні

Період аномальних травневих холодів добігає кінця, але погода в Україні ще кілька днів залишатиметься дощовою. Хоча вдень на вулицю можна буде вийти без куртки, але в темний час доби без неї буде некомфортно.

Про це розповів у коментарі "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у вихідні погода буде дуже контрастною — на заході та півночі холодно, а на півдні та сході тепло.

Синоптик зазначає, що у суботу, 24 травня, холоди прийдуть у західні області, а стовпчики термометрів вдень покажуть +10…+17 та вночі +4…+10. У неділю, 25 травня, схожа картина спостерігатиметься на півночі України.

Південним та східним областям пощастить більше. Там удень спостерігатиметься +23…+28, а вночі +11…+16.

Ця інформація збігається з даними Укргідрометцентру, який до того ж попереджає про сильні опади на цих вихідних.

Нагадаємо, раніше народний синоптик з Волині Володимир Деркач розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні влітку 2025 року. За його словами, справжня спека прогнозується на середину літа.