Привид Білої Пані досі блукає коридорами: що відомо про Підгорецький замок на Львівщині

Там були театр, друкарня та навіть туберкульозний санаторій

Підгорецький замок — один із найвеличніших палацово-оборонних комплексів України, розташований у селі Підгірці Львівської області. Він є частиною туристичного маршруту "Золота підкова Львівщини" та вражає поєднанням ренесансної архітектури з елементами бароко, багатою історією та містичними легендами.

Від резиденції гетьмана до туберкульозного санаторію

Замок збудовано у 1635–1640 роках за наказом великого коронного гетьмана Речі Посполитої Станіслава Конєцпольського. Проєкт розробив італійський архітектор Андреа дель Аква, а фортифікаційні елементи — інженер Гійом Левассер де Боплан. Замок поєднував функції розкішної резиденції та оборонної споруди, оточеної ровами та бастіонами.

У 1720 році маєток придбав Станіслав Жевуський, а його син Вацлав Жевуський у 1728 році розпочав масштабну реконструкцію. Замок перетворився на культурний центр із театром, друкарнею, оркестром та багатими колекціями мистецтва і зброї.

Підгорецький замок у різні часи приймав найвпливовіших гостей Європи. Серед них — польські королі Ян III Собеський і Владислав IV, шведський монарх Карл IV, російський цар Петро I, австро-угорський цісар Франц-Йосиф та німецький кайзер Вільгельм. Після візиту до замку Петро I забрав до Петербурга два мармурові бюсти — Яна III Собеського та Марії Казиміри. Сьогодні вони експонуються в Літньому саду в Санкт-Петербурзі. Побував у Підгірцях і Оноре де Бальзак.

У XIX столітті замок перейшов у власність князів Сангушків, які створили тут приватний музей. Напередодні Другої світової війни Роман Сангушко вивіз цінні колекції до Бразилії, рятуючи їх від знищення.

Після війни замок використовували як туберкульозний санаторій, що призвело до значних пошкоджень. У 1956 році пожежа знищила частину інтер'єрів. У 1997 році замок передано Львівській національній галереї мистецтв, і з того часу тривають реставраційні роботи.

Італійський стиль та польський масштаб

Підгорецький замок — це триповерхова будівля у формі квадрата з бастіонами на кутах. Фасади прикрашені скульптурами атлантів, що тримають символи Всесвіту. Інтер'єри включають зали з назвами "Китайська", "Золота", "Лицарська", "Зелена", "Дзеркальна", оздоблені мармуром, дерев'яними панелями, картинами та старовинними меблями.

Поруч із замком розташований парк, спроєктований за зразком італійських парків, з терасами, скульптурами та рідкісними рослинами. Також на території знаходиться костел Воздвиження та святого Йосипа, збудований у стилі бароко як родова усипальниця Жевуських.

Біла Пані та паранормальна активність

Замок відомий легендою про Білу Пані — привид молодої дружини одного з власників, яка, за переказами, була замурована живцем через ревнощі чоловіка. Свідки стверджують, що бачили її силует у коридорах замку. На думку науковців, це може бути Людвіга Куницька – дружина гетьмана Станіслава Жевуського.

Інша легенда пов'язана з алхімічними дослідами Вацлава Жевуського, який нібито шукав філософський камінь та еліксир молодості. У 2010 році в Підгорецький замок приїжджала команда проєкту "Битва екстрасенсів", які виявили паранормальну активність. Американська група "Мисливці за привидами" також там вивчала паранормальні явища.

Сьогодення Підгорецького замку

У наші дні Підгорецький замок є частиною Львівської національної галереї мистецтв і відкритий для відвідувачів. Тривають реставраційні роботи, зокрема в рамках державної програми "Велика реставрація", яка передбачає фінансування на відновлення пам'ятки.

Замок приваблює туристів своєю архітектурною величчю, історичним значенням та містичними легендами, залишаючись одним із найцікавіших об'єктів культурної спадщини України.

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