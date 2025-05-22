Готуйтесь отримати третю платіжку за газ: хто заплатить більше в червні

Тариф на природний газ поки залишиться без змін

У червні 2025 року громадянам прийде третя квитанція за газ. Хоча загальний тариф на блакитне паливо не змінився, сума до сплати зросте.

Про це повідомляє Київська філія компанії "Газорозподільні мережі України" на 2025 рік. Там зазначили, що платіжка виставляється раз на три або п'ять років — залежно від віку будинку і стану газового обладнання:

понад 25 років — один раз на три роки;

менше 25 років — один раз на п'ять років.

У кожній області тариф на технічне обслуговування газових мереж відрізнятиметься. На вартість послуги впливають різні чинники — зокрема, довжина загальнобудинкових трубопроводів, кількість муфтових з'єднань і запірних кранів. Щоб визначити суму для одного домогосподарства, загальну вартість обслуговування розділять на кількість мешканців будинку.

Третя платіжка за газ. Інфографіка "Телеграф".

Згідно з даними київської філії компанії "Газорозподільні мережі України", у 2025 році вартість послуги з технічного обслуговування варіюватиметься від приблизно 100 до 900 гривень. Приблизно такі самі розцінки очікуються і в інших регіонах. Ознайомитися з графіками перевірок можна на сайтах регіональних філій "Газмереж".

Як виглядає третя платіжка за газ. Фото - "Телеграф"

Водночас у ГК "Нафтогаз України" запевняють: тариф на природний газ у червні 2025 року залишиться без змін і для більшості споживачів становитиме 7,96 грн за кубометр. Тобто ціни надалі перебуватимуть на рівні, встановленому до 24 лютого 2022 року.

У компанії наголосили, що споживачі не повинні хвилюватися за тарифи, адже ціна протягом дії воєнного стану в країні та ще шести місяців після місяця, коли його припинять або скасують, не змінюватиметься.

Раніше "Телеграф" писав, кому можуть заблокувати рахунки за борги комунальних послуг.