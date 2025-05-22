Три мільйони, квартири, авто та величезна пенсія: цікаві деталі декларації київського судді Рибака

Суддя задекларував значні суми, елітне житло та великі накопичення у валюті

Суддя Київського апеляційного суду Іван Рибак за минулий рік заробив понад 3 мільйони гривень, а також отримав майже 800 тисяч грн пенсії.

Про це стало відомо із щорічної декларації Рибака за 2024 рік. У ній також зазначена інформація про майно та дохід його дружини Рибак Олени Анатоліївни.

Зазначається, що судді належить квартира у Києві, а також спільна квартира з дружиною у столиці, а також два гаражі. Його дружині належить земельна ділянка у селі Мощун Київської області. Також вона має недобудований житловий будинок у Києві, який був придбаний у 2007 році.

У графі транспортних засобів зазначено, що Іван Рибак має автомобіль Volkswagen Touareg 2019 року випуску. Він був куплений у 2020 році за 1340000 грн.

За 2024 рік в Апеляційному суді Рибак заробив 3 159 951 грн. Також він одержав пенсію у розмірі 785 182 гривень. Відсотки з банку становили 25 981 грн. Його дружина тим часом заробила 113 600 грн у Фінансово-правовому коледжі. Відсотки в банку — 1 475 грн.

Готівкою суддя зберігає 300 000 гривень, 40 000 доларів та 35 000 євро. На банківських рахунках у нього загалом 704 602 гривень. У його дружини на банківських рахунках загалом 5 441 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скільки заробляє та чим володіє суддя Львівського окружного адміністративного суду Наталія Спорадик.