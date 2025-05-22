Кіт зустрів червонокнижного жука-оленя: подивіться реакцію пухнастого улюбленця (відео)

Користувачі залишаються в гуморі: дехто жартує, мовляв, жук міг зробити пірсинг носа коту

На дачній ділянці одна жінка зняла на відео кумедну, але водночас важливу ситуацію — її кіт натрапив на великого жука-оленя. Комаха повільно повзла між грядками, а кіт із цікавістю торкався її лапою, наче не наважуючись на наступний крок.

Таке відео опублікували в TikTok. Українці одразу зауважили, що ця комаха занесена до Червоної книги та є рідкісним видом.

У коментарях до відео точиться палка дискусія. Одні пишуть, що таких жуків треба обов'язково рятувати, бо вони дуже цінні. "Ну от як так? Звідки стільки жорстокості? Видно ж, що жук — рідкісний, чому не врятувати його?", — зазначає один із глядачів.

Разом із тим, знайшлися й такі, хто з гумором підходить до ситуації: "Кіт збирався злітати?" або "Жук міг зробити пірсинг носа!".

Що відомо про жука-оленя, який став героєм відео

Жук-олень або звичайний рогач, належить до родини рогачевихї і є найвідомішим представником цього роду. Це найбільший жук серед усіх твердокрилих, що мешкають в Україні — разом із характерними "рогами" довжина його тіла може сягати 7,5 см.

Ці комахи зазвичай мешкають у дуплах старих або мертвих дерев у лісах і лісосмугах. Однак вирубка таких дерев з метою "очищення" лісів позбавляє рогачів природного середовища існування. Колись цей вид був поширеним у багатьох регіонах Європи, але нині його чисельність стрімко зменшується. Через загрозу зникнення жука-оленя занесено до Червоної книги України.

Як висновок, допис у TikTok не лише розсмішив глядачів, а й нагадав про важливість бережного ставлення до рідкісних видів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мережа активно обговорювала кумедне відео, на якому пухнастий кіт у дивакуватих позах сидить біля господарки під знайому мелодію з мультфільму "Тімон і Пумба".