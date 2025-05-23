Справжнє літо ще зачекає? Яким буде початок червня в Україні

На пляж ще рано

Початок червня принесе українцям строкату погоду з великими температурними коливаннями по регіонах. Одночасно з потеплінням країну накриють потужні дощі та грози.

За даними сервісу Ventusky, 1 червня температура коливатиметься від +14 градусів на Сумщині та Полтавщині до +26 на Дніпропетровщині. На західних областях повітря прогріється до +18 градусів.

Центральні регіони України заллють дощі, особливо інтенсивні опади очікуються біля Кропивницького та Миколаєва.

Температура 1 червня

Опади в Україні 1 червня

Другого червня температура вирівняється — там, де було прохолодніше, стане тепліше. Водночас на заході розпочнуться справжні зливи, які особливо торкнуться Тернопільщини, Львівщини та Буковини.

Опади 2 червня

Опади в Україні 2 червня

Третього числа погода стане більш літньою з температурою +25-26 градусів по всій території країни. Грози пройдуть Житомирською, Чернігівською та Київською областями.

Температура 3 червня

Опади в Україні 3 червня

Варто також пам'ятати, що погодні радари та інші метеорологічні сайти можуть часом бути не точними, адже вони використовують глобальні бази даних та чисельні моделі. Більш точний прогноз погоди можна зробити за 3 дні до дати.

Загалом спеки ще не варто очікувати. Про це в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач:

"Перша декада червня розчарує українців. Будуть спостерігатися досить помірні температури, як для літа. Крім того, зберігатиметься висока вірогідність опадів в цей час (хоч і не дуже потужних). В окремі дні буде вітряно і досить похмуро".

Також раніше "Телеграф" писав, що терпіти холоди залишилося недовго. Якою буде погода в Україні на вихідні.