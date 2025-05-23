Пакуй іграшки та отримуй гроші: у Вінниці з'явилася нескладна робота для студентів

Робота пропонує комфортні умови, щоденну оплату та премії за успішне виконання завдань

Багато студентів, прагнучи знайти нові перспективи та надійну роботу, звертають увагу на актуальну роботу у своєму місті. До прикладу, у Вінниці відкрилась вакансія вакуумного пакувальника м’яких іграшок із частковою зайнятістю.

Дане оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Пропозиція ідеально підійде відповідальним та уважним студентам, які хочуть отримати досвід без необхідності попередньої підготовки — навчання проходить на робочому місці.

Розташований офіс у Ленінському районі:

Локація місця роботи у Вінниці

Що треба робити

На цій посаді основними обов’язками є:

упаковка м’яких іграшок у вакуумні пакети;

контроль якості пакування;

підтримання чистоти та порядку на робочому місці.

Від студента очікують високий рівень відповідальності та уважності під час виконання своїх завдань. Також важливо мати бажання постійно навчатися, розвиватися професійно та вдосконалювати свої навички.

Що пропонують

Пропозиція для кандидата включає:

Комфортні умови праці в сучасному цеху з обладнаним робочим місцем.

Зручний графік роботи з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 18:00, з можливістю скороченого дня — 4-6 годин.

Щоденна заробітна плата — 900 грн.

Премії за перевиконання показників.

Зручне розташування роботи біля "Урожаю".

Вакансія вакуумного пакувальника м’яких іграшок — це чудова можливість для студентів здобути перший досвід роботи з гнучким графіком і без необхідності попередньої підготовки. Робота пропонує комфортні умови, щоденну оплату та премії за успішне виконання завдань.

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