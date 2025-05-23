Ніколи не переходьте на Vodafone, перш ніж дізнаєтеся це. Хто може скористатися знижкою

Оператор різко знижує ціни, але не для всіх

Vodafone часто критикують його абоненти через високі тарифи. Мобільний оператор пропонує знижки, проте скористатися пропозицією можуть далеко не всі.

Хто може скористатися зниженими тарифами

Акційні тарифи Vodafone пропонує лише тим, хто при переходить на нього з інших операторів. Послуга перенесення номера (MNP) дозволяє зберегти свій номер при переході до іншого оператора. При цьому номер залишиться абсолютно таким, як був — навіть код на початку номера, як-от 063, 096, 067 залишиться той самий.

Які тарифи пропонують новим абонентам

Тим, хто переходить на Vodafone пропонують чималі знижки на тарифи. Наприклад, тариф Turbo для чинних користувачів коштує 270 гривень за 4 тижні. Для "новеньких" — лише 200. Joice Pro — постійна ціна — 330 гривень, для нових абонентів — 250. Joice Max за який абоненти Vodafone мають платити 450 гривень, для тих, хто перейде з інших операторів буде коштувати 340 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець, який був з цим оператором майже 20 років, розповів на які хитрощі пішов Vodafone, коли він вирішив перейти на іншого оператора. Ситуація настільки обурила чоловіка, що він вирішив принципово перейти та перевести родину на іншого оператора.