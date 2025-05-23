Літнє тепло з неприємним сюрпризом. Яким регіонам не пощастить з погодою в останні дні травня

Холодна погода відступає

В Україні продовжує помірно теплішати, однак вже до кінця місяця деякі регіони накриє майже літня спека. Стовпчик термометра сягатиме +30 градусів.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Найхолодніший травень у 21 столітті? Чим здивує погода до кінця весни в Україні".

За словами синоптика, вже 29-31 травня на територію України зайде спекотне повітря з районів Центральної Азії. Найбільш відчутними температурні зміни буду на півдні та заході країни, де стовпчик термометра здебільшого сягатиме до +30 °С.

"В останні десять днів травня опадів може випасти понад норму. Місцями вони супроводжуватимуться грозою, градом та шквалистим посиленням вітру. Але й у решту днів також є ймовірність короткочасних дощів по всій території країни", — каже Кибальчич.

Він додає, що найбільша ймовірність дощі 23-24 травня на півночі та заході країни, а 25-26 травня на сході та в центральних областях. Однак дощі не стануть на заваді обіцяному теплу в цей період.

Зауважимо, що за прогнозами порталу Ventusky, 29-31 травня очікується не сильна спека, до +25 градусів. Однак цей портал часто оновлюється, тому дані можуть змінитись.

Нагадаємо, що синоптики вже прогнозують сильну негоду для Києва та області найближчими днями. Очікують не просто зливи, а й грози зі шквальним вітром.

Раніше "Телеграф" розповідав, який місяць літа в Україні буде найспекотнішим та нестерпним.