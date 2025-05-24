Одіозний Джигурда заспівав серенаду Лаврову - відео викликало шквал жартів в мережі

Люди жартують, що сам актор і є зброєю

Микита Джигурда — уродженець Києва, а нині запеклий прихильник Росії знову "порадував" публіку своєю "творчістю". Цього разу актор створив чергову музичну композицію, поклавши на музику "вірші" голови російського МЗС Сергія Лаврова.

У своєму дописі в соцмережах Джигурда з ентузіазмом прокоментував свій новий "шедевр". Він назвав Лаврова "дипломатом всієї Русі".

"Це моя пісня на вірші головного дипломата всієї Русі Сергія Лаврова, якому, як Главі МЗС Росії, заслужено вручили найвищу нагороду Росії — орден Святого апостола Андрія Первозванного", — написав він.

Актор також висловив переконання, що вірш Сергія Лаврова, написаний ним до вступу на посаду дипломата, "відображає і сьогоднішній душевний стан цієї талановитої людини і поета".

Джигурда навіть припустив можливу реінкарнацію: "Може Сергій Лавров — реінкарнація уславленого російського дипломата й автора геніальної п'єси "Горе от ума" Олександра Грибоєдова?".

Новина про чергову "творчу роботу" Джигурди швидко розійшлася соцмережами, викликавши жваве обговорення серед користувачів. У коментарях люди не стримувалися у своїх оцінках як самої композиції, так і особи її автора.

Варто нагадати, що Джигурда неодноразово привертав увагу своїми екстравагантними заявами та підтримкою російської політики, попри своє українське походження. А ось в Україні актора Микиту Джигурду, який зібрався воювати проти України, було внесено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Він відкрито висловлює свою українофобську позицію та підтримує російську агресію.

Раніше "Телеграф" писав, що Микита Джигурда збирався йти на війну проти України.