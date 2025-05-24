Неймовірна спека зі зливами? Яку погоду синоптики прогнозують на початок літа в Україні

Насолодись тепло зможуть не усі

Помірна спека з грозами почне накривати Україну вже з перших днів літа. Так, синоптики прогнозують майже до +30 градусів.

Про це свідчаться дані Ventusky. Зазначається, що 1-3 червня Україну очікує значне тепло з дощами. Проте, зазначимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Погода 1 червня

У неділю, 1 червня, на заході та півночі країни від +21 до +24 градусів. На сході та в центральних областях стовпчик термометра покаже +28 градусів, а от на півдні — до +23 градусів. Однак насолодитись літнім теплом повною мірою зможуть усі українці, окрім мешканців сходу та півдня України. Адже в цих областях з обіду і до вечора будуть опади у вигляді дощу та сильної грози.

Погода в Україні 1 червня

Погода в Україні 1 червня

Погода 2 червня

У понеділок, 2 червня, синоптики на заході та півночі вдень обіцяють до +23 градусів, а вночі — до +14 градусів. На сході та півдні очікується найтепліша погода, там стовпчик термометра покаже до +28 градусів. А от в центральних областях повітря прогріється до +24 градусів. Проте дощ з грозою все ж накриє майже всю територію України після обіду, окрім західних регіонів.

Погода в Україні 2 червня

Погода в Україні 2 червня

Погода 3 червня

У вівторок, 3 червня, після значної зливи повітря трошки охолоне, адже вдень на заході та півночі очікується +19 градусів. На сході та в центрі країни синоптики прогнозують від +17 до +23 градусів, а на півдні — до +25 градусів. Опадів практично по всій території країни не буде, можливий лише невеликий дощ на заході та в центрі, однак південь таки може накрити злива.

Погода в Україні 3 червня

Погода в Україні 3 червня

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні почнуться сильні грози в травні.