"Добре, що не істеричка": смішний ляп на українському ТБ став вірусним у ТікТок (відео)
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Українці вже вигадують жарти
Українське телебачення знову потрапило в центр уваги через мовний курйоз. На цей раз одна зі служб новин назвала жінку, яка страждає на алергію — "алергічкою".
Героїня сюжету поширила відповідне відео в TikTok, розповівши про свій досвід спілкування з журналістами. За її словами, одна зі служб новин запросила її дати коментар з приводу алергічних реакцій.
Однак під час перегляду готового сюжету жінка з подивом виявила, що її представили як "алергічку".
Певно, мало бути "алергік", адже це слово є іменником чоловічого роду.
Реакція українців
Випадок швидко набув популярності в соціальних мережах, спровокувавши жваву дискусію серед користувачів. Один з коментаторів зазначив, що "слово "алергічка" вживається в розмовній мові, але є просторічним і не нормативним. У більшості випадків краще уникати його у формальному чи професійному контексті".
У коментарях під відео розгорнулася справжня мовна битва. Деякі користувачі з гумором поставилися до ситуації:
- "А як мало бути? Алергіна?"
- "То безграмотні люди. У таких слів, як алергік, назви спеціальностей лікарів і т.д. немає статі. А то якось смішно звучало би: гінеколог-гінекологіна або гінекологічка".
- "Алергіна? А якщо чоловік, то алерген".
- "А як правильно? алергічина? алергінесса? алергіна?".
Не обійшлося і без жартів:
- "Тоді де клуб анонімних алергічок?"
- "Господи, як я люблю фемінітиви! Запишу в список до пілотка та послиця".
- "Аби не алкоголічка".
- "Добре, що не істеричка".
Цей випадок додається до довгого списку курйозів українського телебачення, де раніше траплялися такі інциденти, як випадіння зуба у ведучої в прямому ефірі чи собака, який переплутав телестудію з туалетом.
Раніше "Телеграф" писав, що у Львові двоє хлопців вигадали, як отримати безкоштовну пепсі-колу.