"Добре, що не істеричка": смішний ляп на українському ТБ став вірусним у ТікТок (відео)

Українці вже вигадують жарти

Українське телебачення знову потрапило в центр уваги через мовний курйоз. На цей раз одна зі служб новин назвала жінку, яка страждає на алергію — "алергічкою".

Героїня сюжету поширила відповідне відео в TikTok, розповівши про свій досвід спілкування з журналістами. За її словами, одна зі служб новин запросила її дати коментар з приводу алергічних реакцій.

Однак під час перегляду готового сюжету жінка з подивом виявила, що її представили як "алергічку".

Певно, мало бути "алергік", адже це слово є іменником чоловічого роду.

Реакція українців

Випадок швидко набув популярності в соціальних мережах, спровокувавши жваву дискусію серед користувачів. Один з коментаторів зазначив, що "слово "алергічка" вживається в розмовній мові, але є просторічним і не нормативним. У більшості випадків краще уникати його у формальному чи професійному контексті".

У коментарях під відео розгорнулася справжня мовна битва. Деякі користувачі з гумором поставилися до ситуації:

"А як мало бути? Алергіна?"

"То безграмотні люди. У таких слів, як алергік, назви спеціальностей лікарів і т.д. немає статі. А то якось смішно звучало би: гінеколог-гінекологіна або гінекологічка".

"Алергіна? А якщо чоловік, то алерген".

"А як правильно? алергічина? алергінесса? алергіна?".

Не обійшлося і без жартів:

"Тоді де клуб анонімних алергічок?"

"Господи, як я люблю фемінітиви! Запишу в список до пілотка та послиця".

"Аби не алкоголічка".

"Добре, що не істеричка".

Цей випадок додається до довгого списку курйозів українського телебачення, де раніше траплялися такі інциденти, як випадіння зуба у ведучої в прямому ефірі чи собака, який переплутав телестудію з туалетом.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові двоє хлопців вигадали, як отримати безкоштовну пепсі-колу.