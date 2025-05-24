50 кг іржі та ностальгії: антиквариат з СРСР продають за чималі кошти в Україні (фото)
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Пропозиція ідеальна для тих, хто мріє додати своїй лавці "радянської романтики"
Речі з часів СРСР часто мають особливу історію та характер — ніби кожен предмет здатен розповісти свою унікальну історію. До прикладу, в Україні продаються ніжки для лавочки – справжня знахідка для поціновувачів антикваріату з нотками радянської міцності.
Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Автор додав, що кожна секція важить 50 кг.
Судячи з наданих фото, ніжки мають явні ознаки іржі через тривалий вплив вологи і повітря. На деяких ділянках збереглися залишки старої зеленої фарби, що відшаровується, що свідчить про те, що раніше вони були пофарбовані.
Це вживаний товар, але його масивність і якість роблять його актуальним для оновлення старої лавочки чи створення оригінального дизайнерського елемента.
Пропозиція ідеальна для тих, хто мріє додати своїй лавці характер і трохи "радянської романтики". Власник пропонує варіанти: самовивіз для справжніх фанатів або доставка з передоплатою. Ціна такого цікавого товару — 2 999 гривень.
Не пропустіть шанс обзавестися цим унікальним металевим артефактом! І пам’ятайте, що справжня краса – у деталях.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні пропонують до продажу механічні годинники в робочому стані. Продавець зазначає, що розпродає свою колекцію, а для огляду показав лише чотири з численних екземплярів.