50 кг іржі та ностальгії: антиквариат з СРСР продають за чималі кошти в Україні (фото)

Пропозиція ідеальна для тих, хто мріє додати своїй лавці "радянської романтики"

Речі з часів СРСР часто мають особливу історію та характер — ніби кожен предмет здатен розповісти свою унікальну історію. До прикладу, в Україні продаються ніжки для лавочки – справжня знахідка для поціновувачів антикваріату з нотками радянської міцності.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Автор додав, що кожна секція важить 50 кг.

Судячи з наданих фото, ніжки мають явні ознаки іржі через тривалий вплив вологи і повітря. На деяких ділянках збереглися залишки старої зеленої фарби, що відшаровується, що свідчить про те, що раніше вони були пофарбовані.

Це вживаний товар, але його масивність і якість роблять його актуальним для оновлення старої лавочки чи створення оригінального дизайнерського елемента.

Пропозиція ідеальна для тих, хто мріє додати своїй лавці характер і трохи "радянської романтики". Власник пропонує варіанти: самовивіз для справжніх фанатів або доставка з передоплатою. Ціна такого цікавого товару — 2 999 гривень.

Не пропустіть шанс обзавестися цим унікальним металевим артефактом! І пам’ятайте, що справжня краса – у деталях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні пропонують до продажу механічні годинники в робочому стані. Продавець зазначає, що розпродає свою колекцію, а для огляду показав лише чотири з численних екземплярів.