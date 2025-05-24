Сильні грози та зливи. Коли в Україні сильно зіпсується погода

Парасольку краще не забувати вдома

Україну продовжують заливати сильні дощі з грозами, які фактично триматимуться майже до кінця травня. Однак стовпчик термометра невпинно повзтиме вверх до літніх позначок.

Про це свідчать дані Ventusky. Зазначається, що 27-29 травня Україну очікує помірне тепло з дощами. Проте зазначимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Погода в Україні 27 травня

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 27 травня, українців майже на всій території України очікує сильна злива з грозою. Вона триматиметься з ранку і до вечора, періодично затихаючи. Однак стовпчик термометра покаже на заході та півночі до +13 градусів, а на сході та півдні до +27 градусів.

Погода в Україні 27 травня

Погода в Україні 28 травня

У середу, 28 травня, дощі продовжують періодично накривати різні регіони України. Так, на заході та півночі очікується сильний дощ з грозою, зокрема на Київщині та в столиці. А от температура повітря буде прохолодна, адже стовпчик термометра не перетне позначки +23 градуси.

Погода в Україні 28 травня

Погода в Україні 29 травня

У четвер, 29 травня, дощі "вдарять" по Україні з новою силою. На заході та півночі злива триватиме зранку і до вечора, періодично з грозою. На сході та півночі синоптики також прогнозують грозу, але з меншою кількістю опадів. Температура повітря по всій території коливатиметься від +13 до +22 градусів вдень та до +11 градусів вночі.

Погода в Україні 29 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду синоптики прогнозують на початок літа в Україні.