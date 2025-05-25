Такого ніхто не очікував: українка розвеселила відео парного тренування із зали

Харизматична пара розсмішила українців

У мережі стало популярним відео з парного тренування української пари в спортивному залі. На ньому партнер підходить до дівчини, аби продемонструвати їй інше відео з тренувань, на якому хлопець підіймає на штанзі дівчину.

Ролик опублікували в TikTok. На момент публікації на ньому вже зібралось понад вісім тисяч вподобань та 150 коментарів.

Спочатку дівчина відмовлялася брати участь в такому спортивному експерименті, однак після недовгих вмовлянь погодилась. Тоді і сталося те, що так здивувало глядачів – вони очікували, що вправу виконуватиме хлопець. Натомість він сидів на штанзі, а жим виконувала сама дівчина.

В коментарях українці не приховували своє здивування: "Ладно, це було непередбачувано", "Сучасні жінки", "Сила, бійтесь чоловіки і йдіть готуйте БОРЩ", "Я ледь не поперхнулась", – пишуть коментатори. Втім, були й такі, для кого неочікуваний сюжетний поворот не став сюрпризом: "Це було очікувано, я в своїх рекомендаціях тт впевнена", "Я цього чекала".

Це не є стандартною чи рекомендованою технікою виконання жиму лежачи. Така поза сторонньої людини може обмежувати огляд, рухи та баланс спортсмена, що створює ризик травм. У класичному виконанні жиму лежачи поруч має бути страхувальник (споттер), який стоїть позаду голови спортсмена і допомагає у разі потреби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на дачі жінка зафіксувала на відео цікаву й водночас повчальну сцену — її кіт зустрів великого жука-оленя. Комаха неспішно рухалася між грядками, а кіт обережно торкався її лапою, вагаючись, чи варто діяти далі.