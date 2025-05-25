Жертвоприношення чи іншопланетяни? В Україні є містичні кургани, таємниця яких досі не розкрита (фото)

Є кілька версій його походження

Мавринський майдан — загадкове скупчення низин та пагорбів, розташований у Дніпропетровській області неподалік від міста Павлоград, у селі Межиріч. На думку дослідників, йому понад 5 тисяч років, проте досі ніхто не розгадав ані походження, ані призначення цього дивного місця.

Як виглядає Мавринський майдан

Мавринський майдан являє собою геометрично правильний зрізаний конус з отворами на трьох його верхівках. Вони спрямовані чітко на схід, захід та південь. Зверху місцина нагадує величезного павука чи краба. Ті, хто побував там, розповідають, що відчули особливу енергетику цього місця.

Місце стоянки іншопланетяни, чи обсерваторія?

Фахівці мають кілька припущень щодо призначення цих курганів. Дехто вважає, що це — своєрідний храм, де наші давні предки молилися та робили жертвоприношення. Проте інші вважають, що насипи утворилися після розкопок археологами звичайних курганів.

Деякі дослідники схиляються до думки, що запорізькі козаки використовували майдан як оборонну споруду. Найбільш популярною є версія, що майдан — це стародавній календарно-обсерваторний комплекс. Ще одна версія — кургани залишилися після добичі селітри.

Найбільш екзотична гіпотеза про виникнення незвичайних утворень — нібито їх залишили іншопланетяни. Вони нібито прибули, щоб встановити контакт з жителями Землі. Дехто вважає, що вони досі прилітають в це місце.

Хай там як, а місце це неймовірне. Хто хоч раз спостерігав схід чи захід сонця над Мавринським майданом, не забуде цього ніколи.

Чому над Мавринським майданом не літають птахи

Над ним не літають птахи. Пояснюється цей факт тим, що повітря та вітер затягує всередину майдану через пройоми. В центрі виникає великий вихор, який йде потоком вертикально вверх. Птахи відчувають цей потік та уникають польотів над центром майдану.

Ще один цікавий факт про цю місцину — поміж пагорбів за жодних опадів не затримується вода. Тому там не ростуть дерева. А у день весняного рівнодення сонце ховається просто по центру однієї з впадин майдану.

Розміри деяких елементів майдану:

діаметр центральної чаші (овал) – 54-60 м;

глибина центральної чаші – близько 10 м;

довжина "лап" – 65 м;

максимальний розмах "лап" – 200 м;

площа – 5,5 га;

висота над рівнем моря – 71,1 м.

Як доїхати

Спочатку будь-яким зручним способом треба доїхати до Павлограда. Звідти — маршруткою до села Межиріч. Від зупинки до Мавринського майдану треба пройтися пішки.

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