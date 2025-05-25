Нацполіція під час війни ремонтує будівлі у шести областях: витратять понад 100 мільйонів

Серед об’єктів три знаходяться на прифронтовій території

На четвертий рік повномасштабної війни з Росією, Нацполіція вирішила масово відремонтувати будівлі в різних містах. Деякі з них розташовані близько до лінії фронту та постійно перебувають під обстрілами, наприклад, Суми, Шостка та Охтирка Сумської області.

Про це свідчать дані сайту держзакупівель Prozorro. Ми вже нарахували вісім тендерів на загальну суму 109 510 692,80 грн.

Так, у Житомирській області хочуть зробити капітальний ремонт будівлі Бердичівського районного відділу поліції, розташованої у селищі Ружин, вул. Незалежності, 29, та готові витратити на це 16 660 774 грн.

У Сумах збираються викласти 26 162 262 грн на реконструкцію комплексу будівель нежитлових приміщень під адміністративну будівлю зі спортивним майданчиком Головного управління Національної поліції (ГУНП) у Сумській області.

У тій же області вирішили провести благоустрій прилеглої території адміністративної будівлі ГУНП за 756 656 грн у місті Шостка, яка, як і Суми, постійно зазнає російських повітряних атак.

Продовжуючи компанію з благоустрою, у прифронтовому регіоні також оголосили тендер на капітальний ремонт адміністративної будівлі Охтирського районного відділу поліції за 278 510 грн. Сума, звичайно, мізерна на тлі інших прикладів, але, як кажуть, пташка по зернятку клює.

У сусідньому обласному центрі хочуть відремонтувати адміністративну будівлю навчального центру ГУНП, розташовану в Чернігові на вул. Тероборони, 52. На об’єкті мають намір приділити особливу увагу слаботочним системам (телефонна мережа, локальна мережа передачі даних, мережа інтернет, система відеоспостереження, система контролю доступу, охоронна сигналізація). На це виділяють 1363624 грн.

У руслі тенденції в Івано-Франківську також вирішили провести ремонт адміністративної будівлі обласного ГУНП, у цьому випадку поточний. Витратити на це хочуть 743 013,60 грн.

Тим часом у Дніпрі оголосили тендер на проведення капітального ремонту будівлі приймача-розподільника для дітей Дніпропетровського ГУНП за 21 995 491,20 грн. Об’єкт розташовано в обласному центрі за адресою вул. Яскрава, 41

А в Одесі не стали розмінюватися на дрібниці та зібралися викласти за капітальний ремонт адміністративної будівлі ГУНП в області й зовсім космічну для воюючої країни суму. Згідно з тендерною документацією, очікувана вартість робіт становить 41 550 362 гривні.