Радянський танк продають за копійки: як виглядає раритетна іграшка (фото)

Іграшка у робочому стані

На українських барахолках можна знайти багато всякого раритету. Наприклад, там можна навіть купити рідкісний танк за кількасот гривень. Щоправда, він іграшковий.

Про це йдеться у відповідному оголошенні на сайті OLX. Автор оголошення продає його за 550 гривень.

В описі зазначено, що 35-сантиметрова модель є копією танка Т-34, проте по фото видно, що він більше схожий на одну з повоєнних моделей Т-44 або Т-54.

З маркування на лоті видно лише напис, який свідчить, що ціна за часи випуску іграшки було встановлено лише на рівні 7 рублів. Пульт керування з’єднаний з танком кабелем. Зважаючи на його елементарну будову, танк може їхати лише вперед чи назад, проте автор про це не згадував.

Власне, з опису товару зрозуміти можна мало чого – іграшка у робочому стані та на ходу.

Раніше Телеграф повідомляв, що в Україні пропонують до продажу механічний годинник у робочому стані. Продавець зазначає, що розпродає свою колекцію, а для огляду показав лише чотири з численних екземплярів.