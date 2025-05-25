Весна піде бурхливо: синоптики попередили про погодні сюрпризи в Україні
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Останні дні травня будуть грозовими
До кінця весни залишається кілька днів, а погода в Україні все не налагодиться. Хоча аномальні холоди вже закінчилися, але дощі з грозами не дають насолодитися теплими днями.
І схоже, що поблажок для українців у травні вже не буде. Принаймні такий прогноз дає Укргідрометцентр.
Зазначається, що у понеділок дощова погода зберігатиметься практично по всій країні, за винятком південних та східних областей. Відповідно спостерігатиметься і суттєвий перекіс у температурі повітря — якщо на Заході вдень можливо +12…+14, то на сході буде +27…+29 градусів Цельсія.
Погода зіпсується 27 травня, коли дощі почнуть йти по всій території України, хоча на півдні та сході вони не будуть настільки сильними, як у решті областей. Водночас температурний перекіс почне поступово вирівнюватись.
28 травня температура повітря по Україні вирівняється та зупиниться на показниках +18…+23 градуси. Однак до дощів додадуться ще й грози.
Приблизно така сама погодна картина спостерігатиметься до кінця місяця.
Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що літо почнеться приблизно так само, як закінчиться весна. Погода хоч і буде теплою, але постійні дощі продовжуватимуться як мінімум у перші дні червня.