Весна піде бурхливо: синоптики попередили про погодні сюрпризи в Україні

Останні дні травня будуть грозовими

До кінця весни залишається кілька днів, а погода в Україні все не налагодиться. Хоча аномальні холоди вже закінчилися, але дощі з грозами не дають насолодитися теплими днями.

І схоже, що поблажок для українців у травні вже не буде. Принаймні такий прогноз дає Укргідрометцентр.

Зазначається, що у понеділок дощова погода зберігатиметься практично по всій країні, за винятком південних та східних областей. Відповідно спостерігатиметься і суттєвий перекіс у температурі повітря — якщо на Заході вдень можливо +12…+14, то на сході буде +27…+29 градусів Цельсія.

Погода 26 травня

Погода зіпсується 27 травня, коли дощі почнуть йти по всій території України, хоча на півдні та сході вони не будуть настільки сильними, як у решті областей. Водночас температурний перекіс почне поступово вирівнюватись.

Погода 27 травня

28 травня температура повітря по Україні вирівняється та зупиниться на показниках +18…+23 градуси. Однак до дощів додадуться ще й грози.

Погода 28 травня

Приблизно така сама погодна картина спостерігатиметься до кінця місяця.

Погода 29 травня

Погода 30 травня

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що літо почнеться приблизно так само, як закінчиться весна. Погода хоч і буде теплою, але постійні дощі продовжуватимуться як мінімум у перші дні червня.