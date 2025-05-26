Згоріти на сонці — більше не проблема: як вберегти себе від спеки на городі (відео)

Ви зможете з легкістю зробити роботу на городі

Літня спека може значно ускладнити роботу на присадибній ділянці. Але є простий та ефективний спосіб створити собі персональну тінь.

Відповідне відео з'явилось у Тік Ток. Досвідчені городники пропонують оригінальне рішення – прив'язати парасольку безпосередньо до себе.

Цей метод дозволяє отримати постійний захист від сонячних променів незалежно від того, де ви працюєте на ділянці. Парасольку можна закріпити за допомогою звичайних мотузок або ременів, створивши таким чином мобільний навіс, який рухається разом з вами.

Для такого лайфхака підійде будь-яка парасолька – як пляжна, так і звичайна дощова. Головне, щоб вона була достатньо міцною, щоб витримати легкий вітер та забезпечити надійний захист від ультрафіолету.

Такий спосіб особливо корисний для тривалих робіт на городі: прополювання, поливу, збирання врожаю. Він дозволяє уникнути перегріву, сонячних опіків та теплового удару, зберігаючи при цому повну свободу рухів.

Простий, але ефективний лайфхак, який допоможе зробити літні роботи на дачі набагато комфортніше та безпечніше для здоров'я.

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