Погода приготувала українцям неприємний "сюрприз" на вихідні (прогноз та карта)

Літнє тепло не квапиться в Україну

Травень в Україні виявився холодним та дощовим, опади триватимуть і його останніми вихідними. У найближчі суботу-неділю можливі грози.

За прогнозом метеосайту ventusky, грози в Україні подекуди очікуються 31 травня та 1 червня. Зокрема у суботу вони ймовірні на Луганщині та Донеччині, у частині західних, північних та південно-східних областей.

Карта гроз 31 травня

Першого дня літа також дощитиме. Грози 1 червня, за прогнозом ventusky, можуть охопити північні області, а також можливі на Черкащині, Полтавщині, у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, можуть зачепити й Миколаївщину. Варто зазначити, що прогнози цього сайту не є дуже точними, проте дають уявлення про погодні тенденції. Їх потрібно звіряти з прогнозами інших синоптиків.

Карта гроз 1 червня

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Укргідрометцентр дає актуальний прогноз на 5 днів, тому інформації про погоду 1 червня в нього на момент публікації немає. Гроз у суботу Укргідрометцентр не підтверджує, проте прогнозує сильні дощі по всій країні. Температура повітря окрім західних областей очікується досить високою, на сході до +26 градусів. Дощі у спеку нерідко супроводжуються грозами.

Попередження про негоду 27 травня

В Укргідрометцентрі попередили про несприятливі погодні умови у вівторок. 27 травня у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій областях значні дощі; на Лівобережжі країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, народний синоптик з Волині Володимир Деркач в ексклюзивному прогнозі для "Телеграфа" розповів, чи чекати тепла у червні. Перша декада місяця розчарує українців.