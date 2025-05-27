Цих чоловіків можуть забрати прямо з роботи. Що їм потрібно зробити до 28 травня

Залишилось вже менше доби, аби оновити документи

З 28 травня 2025 року працівники, які мають бронь від мобілізації, можуть її втратити. Це пояснюється перевіркою Мінекономіки щодо того, чи відповідають підприємства статусу критично важливих.

Якщо до 28 травня 2025 року такі підприємства не подадуть документи, то вони можуть втратити право на бронювання військовозобов'язаних працівників. Про це йдеться у листі Міністерства економіки від 19 травня 2025.

Які документи потрібно надіслати підприємству

витяги з інформаційної системи ДПС про статус розрахунків з бюджетом і фондами по кожному відокремленому підрозділу за період з 1 січня по 30 квітня 2025 року;

документи, що підтверджують право власності або оренди приміщень, у яких працюють філії.

Ці документи необхідно надіслати до Мінекономіки електронною поштою.

Нагадаємо. раніше "Телеграф" писав про те, що деяким чоловікам в Україні необхідно пройти медичний огляд вже на початку червня. Пізніше це зробити не можна. Ми також написали список необхідних документів, які потрібно зібрати для медогляду.