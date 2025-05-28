Рус

Навіть коти не стали їсти: чотирилапі критики оцінили склад сучасних сосисок (відео)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Коти вибрали огірок замість сосиски
Коти вибрали огірок замість сосиски. Фото Колаж "Телеграфу"

Дехто пожартував, мовляв, "хто зламав кота"

Наші домашні улюбленці іноді виявляються більш вибагливими й розбірливими у виборі їжі, ніж ми самі — і саме це нерідко стає приводом для жартів і роздумів. Прикладом цього стали двоє котів, яким запропонували вибір між сосискою та огірком — одноголосно "виступили" проти ковбаси.

Дане відео розмістили в TikTok. Рудо-білий улюбенець вибрав "корисну" сторону — зелений огірок, а смугастий котик навіть не захотів нічого й відвернувся.

Це відео швидко набрало популярність і викликало жваве обговорення в коментарях. Користувачі платформи пожартували над якістю сучасних сосисок. Одна з думок звучала так: "Це доказ того, що в сосисці немає м'яса". Інший глядач зазначив, що в огірку більше м’яса, ніж у сосисці, підкреслюючи сумнівну якість продукту.

Деякі звернули увагу на дивну поведінку котів, припустивши, що вони уникають хімічних добавок, а також пожартували, мовляв, "хто зламав кота". Були й такі, хто розповів, що їхні коти навіть їдять овочі, як-от помідори з городу, що підтверджує вибагливість у харчуванні.

Ще одна думка стосувалась невизначеності щодо складу сосиски, адже коти навіть не захотіли її понюхати.

Підсумовуючи, одна з користувацьких думок була: "Сосиска — неїстівна". Українці з гумором сприйняли реакцію тварин та використали її як привід замислитися над якістю сучасних продуктів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кумедний кіт стрибнув на стіл і почав стрімко розмотувати паперові рушники, не зважаючи на зауваження господині.

Теги:
#Соцмережі #Коти #TikTok