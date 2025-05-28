Навіть коти не стали їсти: чотирилапі критики оцінили склад сучасних сосисок (відео)

Дехто пожартував, мовляв, "хто зламав кота"

Наші домашні улюбленці іноді виявляються більш вибагливими й розбірливими у виборі їжі, ніж ми самі — і саме це нерідко стає приводом для жартів і роздумів. Прикладом цього стали двоє котів, яким запропонували вибір між сосискою та огірком — одноголосно "виступили" проти ковбаси.

Дане відео розмістили в TikTok. Рудо-білий улюбенець вибрав "корисну" сторону — зелений огірок, а смугастий котик навіть не захотів нічого й відвернувся.

Це відео швидко набрало популярність і викликало жваве обговорення в коментарях. Користувачі платформи пожартували над якістю сучасних сосисок. Одна з думок звучала так: "Це доказ того, що в сосисці немає м'яса". Інший глядач зазначив, що в огірку більше м’яса, ніж у сосисці, підкреслюючи сумнівну якість продукту.

Деякі звернули увагу на дивну поведінку котів, припустивши, що вони уникають хімічних добавок, а також пожартували, мовляв, "хто зламав кота". Були й такі, хто розповів, що їхні коти навіть їдять овочі, як-от помідори з городу, що підтверджує вибагливість у харчуванні.

Ще одна думка стосувалась невизначеності щодо складу сосиски, адже коти навіть не захотіли її понюхати.

Підсумовуючи, одна з користувацьких думок була: "Сосиска — неїстівна". Українці з гумором сприйняли реакцію тварин та використали її як привід замислитися над якістю сучасних продуктів.

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