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Гнучкий графік, нескладна зайнятість: у Вінниці шукають студента для приємної роботи

Автор
Марта Іваненко
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Автор
Робота для студентів
Робота для студентів. Фото Колаж "Телеграфу"

Оплата залежить від обсягу виконаної роботи

Ви — студент і не маєте відповідного фаху, але прагнете нових навичок? Тоді ця вакансія саме для вас: у Вінниці молода команда з виготовлення свічок відкрила вакансію пакувальника замовлень.

Дане оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Це чудова можливість для студентів або тих, хто шукає часткову зайнятість із гнучким графіком.

Офіс розташований у Ленінському районі (район Урожай).

Умови роботи

На цій посаді студенту пропонують наступне:

  • Тип зайнятості: часткова
  • Графік: 5/2 з 10:00 до 15:00 або з 13:00 до 18:00. Також доступний варіант 3/3
  • Оплата — за домовленістю, залежно від обсягу виконаної роботи
  • Робота у дружньому колективі та комфортних умовах
  • Досвід не обов’язковий — всьому навчать на місці

Обов'язки

На позиції пакувальника ви будете відповідати за акуратне пакування готової продукції, зокрема декоративних свічок, згідно з внутрішніми стандартами. Також до основних завдань входить комплектація замовлень перед відправкою. Працівник має підтримувати чистоту та порядок на робочому місці. Крім того, необхідно вести просту звітність про виконані завдання — облік кількості упакованої продукції та відправлених замовлень.

Від кандидата очікується: уважність, акуратність, пунктуальність та бажання працювати у команді. Досвід роботи не обов’язковий — усіх новачків навчать на місці. Вітається відповідальне ставлення до роботи та охайність.

Ця вакансія ідеально підходить для студентів, які хочуть заробити у вільний час без зайвого стресу. Працедавець гарантує навчання, підтримку та приємну атмосферу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Вінниці з’явилася вакансія вакуумного пакувальника м’яких іграшок з частковою зайнятістю. Ідеальний варіант для відповідальних та уважних студентів, які прагнуть здобути перший досвід роботи.

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