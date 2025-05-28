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Не сподівайтеся на літнє тепло, якщо не живете в цих областях. Якою буде погода на початку червня

Автор
Алла Набок
Дата публікації
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Автор
До літа лишилося кілька днів
До літа лишилося кілька днів. Фото Freepik

Травень завершиться дощами

Холодна та дощова погода ще затримається в Україні, проте на початку червня температура повітря піде вгору. В деяких областях градуси будуть літніми.

За прогнозом метеосайту ventusky, вже 2-3 червня в Україну прийде потепління. Найтепліше буде у Миколаївській, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях. У середу, 3 червня, місцями повітря прогріється до +30. Тоді як в деяких інших регіонах стовпчики термометрів сягнуть лише +20. Варто зазначити, що прогнози цього сайту не є дуже точними, проте дають уявлення про погодні тенденції. Їх потрібно звіряти з прогнозами інших синоптиків.

Карта погоди ventusky на 2 червня
На Чернігівщині 2 червня буде лише +20
Карта погоди ventusky на 3 червня

Погода на початку червня — прогноз Українського гідрометцентру

Укргідрометцентр дає актуальний прогноз на 5 днів, тому інформації про погоду 2-3 червня на момент публікації немає. Проте прогноз погоди на 1 червня підтверджує поступове зростання температури повітря в Україні.

Так, у понеділок вночі очікується від 9 до 15 градусів вище нуля (у Криму +16). Вдень повітря прогріється до 19-27 градусів із позначкою "плюс". Найспекотнішою стане Херсонщина. На заході України ще затримається свіжіше повітря.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 1 червня

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода у Києві 28-29 травня. У столиці дощитиме, але є й хороша новина.

Теги:
#Погода #Тепло #Потепління #Червень