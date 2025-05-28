Унікальне місце для українців: відвідайте скелю, де почалася "Червона рута" та закопане золото (фото, відео)

Камінь Довбуша у Чернівецькій області приховує історії про повстанців і музику

На схилі гори поблизу села Розтоки Вижницького району Чернівецької області, на висоті 833 м над рівнем моря, височіє кам’яна глиба — Камінь Довбуша. Це геологічна пам’ятка природи місцевого значення — 20 метрів у висоту та близько 40 метрів у діаметрі. І хоч сьогодні він здається просто мовчазним велетом, ця сіра скеля зберігає у собі десятиліття — і навіть століття — історії, культури й боротьби.

За переказами, тут збирались повстанці-опришки під керівництвом легендарного Олекси Довбуша. На скелі досі збереглись сходинки, вирубані в породі, вони ведуть на вершину, де вартові виглядали ворога. Під скелею, за легендою — заховані скарби.

Скеля Камінь Довбуша

Та не тільки легенда повстанців та історії про золото притягують туристів. Ця скеля з'являлась в багатьох культових українських відео. У 1960-х біля неї знімали фільм "Білий птах з чорною ознакою". Тут грали Іван Миколайчук, Богдан Ступка, Лариса Кадочнікова. А трохи пізніше — знімались музичні фільми за участю Софії Ротару, Назарія Яремчука, ВІА "Смерічка". Саме у цих місцях народилася ідея пісні "Червона рута".

Після підкорення Ельбрусу в 1969 році Володимир Івасюк повертається на Батьківщину й мандрує Карпатами, записує народні пісні. Його батько, письменник Михайло Івасюк, згадував у книзі "Монолог перед обличчям сина": "Ціною будь-якого зусилля йому хочеться знайти тлумачення поетичної загадки – червоної рути, яка зав'язла його в серці…"

Володимир Івасюк та Софія Ротару в Розтоках, 1975 рік

Розібратись із цією загадкою допомогла поїздка в липні 1970 року до села Розтоки. Володимир Івасюк прибув разом із ансамблем танцю "Вітерець" Чернівецького палацу залізничників — на зйомки фільму "Білий птах з чорною ознакою". Саме тут, у Розтоках, місцеві мешканці поділилися з композитором легендою про чар-зілля — червону руту. В цих краях з’являється остаточний варіант тексту пісні, яка прозвучить 13 вересня в ефірі телепрограми "Камертон доброго настрою".

Очевидно, Розтоки припали композиторові до душі. У 1975 році, коли режисер Віктор Стороженко знімає фільм "Пісня завжди з нами", де Софія Ротару виконує шість пісень Івасюка, місцем фільмування обирають саме Розтоки.

Сьогодні біля скелі встановлено хрест-обеліск на пам’ять про замордованих під час радянських репресій у 1941–1947 роках. А з вершини Каменя відкривається краєвид, що вартий полотен найкращих художників: хребти Садківчик, Бочків, Черешнів, село Товарниця та гірську річечку Білий Потік внизу. Саме село Розтоки також не менш мальовниче.

Як знайти Камінь Довбуша в Розтоках

Зауважте, в Карпатах Довбуш — легенда, тож Камені Довбуша, Скелі Довбуша та Печери Довбуша є майже в кожній області.

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