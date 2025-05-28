МОУ наводить "шахеди" на цілі в Україні? Авіаційний експерт вказав на неприємну деталь

Українські безпілотники теж завдають чималого клопоту ворогу

Ціллю останньої масованої ракетно-дронової атаки росіян на Україну 25 травня могли стати підприємства вітчизняного ВПК, які виробляють літальні апарати, здатні завдавати ударів углибині Росії. І мимовільним помічником ворога у цьому питання виступає Міністерство оброни України.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telеgraf UA розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап. При цьому він пояснив, як міг стати реальністю такий потужний удар ворога.

— Росіяни б'ють по тих військових промислових підприємствах, які виробляють те, що до них літає. Тобто по дронобудуванню або системах, дотичних до цих процесів, — каже експерт з питань авіації.

За його словами, свого часу Міністерство оборони України у відкритому доступі виклало довідник виробників БПЛА України з адресами, телефонами тощо. Але це не призвело до жодних організаційних висновків, на кшталт релокації виробництва, перенесення потужностей у захищені укриття чи під землю.

Говорячи про рекордну кількість дронів (355), які взяли участь в атаці на Україну, він зауважив, що росіяни змогли накопичити плюс збільшити виробництво безпілотників до 200 одиниць на добу, але про 500 мова не йде.

— Окрім того, атака 300 дронів — це дронів, але не "шахедів" (є ще "Гербера", дешевша російська копія іранського дрона. — Ред.). Тому що співвідношення 40 на 60, 50 на 50 відсотків у різні сторони, але в більшій кількості разів "шахедів" менше, аніж приманок, — каже аналітик.

Він пояснив, що росіяни масово запускають пінопластові дрони-приманки "Пародія", щоб прикрити "шахеди", які несуть 50 кг вибухівки у разі ударів по Закарпаттю, і 90 кг — для ударів по Києву та Київщині, інших містах розташованих ближче 800 кілометрів від точки запуску.

Авіаційний експерт додав, що поточний тиждень покаже: росіяни усьоо лише накопичили ударні дрони чи дійсно збільшили їхнє виробництво. Тому що у квітні було в середньому 85-95 ударів "шахедів" щодоби.

— Я навіть зустрічав такі цифри: Росія накопичила 45 тисяч дронів. Ну, де вони? Звідки вони? З якої "пазухи" їх дістали? Хто їх наробив у підвалах чи не знаю де. Дуже багато з цього поводу спекуляцій і хайпу, — підсумував Костянтин Криволап.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи можуть росіяни випускати 500 "шахедів" щодоби.