Все за смішною ціною: рядовий український суддя в останній рік роботи накупив собі земельні ділянки та будинок

Після 14 років роботи на посаді судді Войнаревич подав у відставку та подав звільнювальну декларацію

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Михайло Войнаревич за 2024 рік придбав житловий будинок та кілька земельних ділянок. При цьому на своєму робочому місці він заробив понад 1 мільйон гривень.

Войнаревич у травні цього року подав у відставку після 14 років роботи суддею. Він подав останнюдекларацію, в якій вказав інформацію про свої доходи та майно.

У документі вказано, що за 2024 рік Войнаревич придбав житловий будинок у селі Стебні Чернівецької області на 46 квадратних метрів.

Крім придбань, у нього є спільна квартира з Войнаревичем Олександром у селищі міського типу Літин Вінницької області, а також спільний з дружиною житловий будинок у місті Хмільник у Хмельницькій області, який вони придбали у 2022 році за 366 070 гривень.

Михайло Войнаревич

У судді також є земельні ділянки — 2 у Літині (придбав у 1994 та 2002 роках), одна у селі Великий Митник (2021 рік). У дружини Войнаревича є земельна ділянка в Миколаєві, яку вона придбала 1998 року. Також пара у 2022 році купила земельну ділянку у Хмільнику.

У графі транспортних засобів зазначено, що Михайло Войнаревич має два автомобілі — Volkswagen Tiguan 2013 року, який він придбав за 207 382 гривень у 2020 році і Ford Mustang 2019 року, який він купив у 2022 році за 10 000 гривень. Його дружина Любов Гринчук має AUDI A5 2011 року випуску. Машину вона придбала 2022 року за 225 680 гривень.

За 2024 рік суддя заробив 1601546 гривень. Його пенсія становила 75 576 гривень. Також він отримав подарунок у грошовій формі у розмірі 45 гривень. Дружина Войнаревича заробила 78 516 гривень та отримала пенсію у розмірі 15 929 гривень.

Готівкою Войнаревич зберігає 46 500 доларів, 28 600 євро, а його дружина — 30 200 доларів та 4 100 євро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суддя Київського апеляційного суду Іван Рибак за минулий рік заробив понад 3 мільйони гривень, а також отримав майже 800 тисяч гривень пенсії. Що відомо із його декларації.