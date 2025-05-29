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Руїни Сатанівського замку можуть пам'ятати часи динозаврів (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Сатанівський замок
Сатанівський замок. Фото discover.ua

Фортеця над Збручем зачаровує не тільки сотнями років історії

Серед гірських ландшафтів Хмельниччини, на північній околиці селища Сатанів, височіють залишки стародавньої фортеці. Перша документальна згадка про замок — 1403 рік. Проте дослідники припускають, що зведення розпочалось у другій половині XV — на початку XVI століття, або ж навіть на сто років раніше — XIV століття. Та в собі приховує замок загадки і зовсім доісторичних часів.

Сатанівський замок витримав не одне випробування, бачив татар, козаків, опришків та навіть московського царя Петра I. Наразі ж від нього залишились руїни. Замок був п’ятикутної форми. На кожному куті стояла вежа. Вцілили наразі три, проте частково. З боку Сатанова було ще дві, фундамент однієї ще можна розгледіти, але інша — стерта з лиця землі.

Навіть вдень туристи залюбки фотографуються на руїнах — панорама з замку дуже ефектна, а сам він навіює на роздуми. Однак вночі Сатанівський замок перетворюється на справді містичне місце.

Сатанівський замок вночі
Сатанівський замок вночі/ Фото: Дмитро Полюхович, ukraine__incognita
Сатанівський замок вночі
Наче зараз почуємо дзвін козацької шаблі/ Фото: Дмитро Полюхович, ukraine__incognita

Міфи та містика

У народі кажуть, що з-під замку тягнеться таємний підземний хід до сусіднього села Калагарівка — для переміщення в разі облоги. Входи в ці підземелля сьогодні засипані, але згідно з описами — збереглися досить добре. Час від часу тут з’являються поціновувачі містики, шукачі "потаємного", які намагаються знайти хід власноруч, але це може бути небезпечно. Подейкують і про скарби, заховані в замку. Розстріляний у Сандармосі український письменник Клим Поліщук в 1921 році опублікував оповідання "Скарби віків", дія якого відбувається саме в Сатанові та розповідає про міфічні скарби Сатанівського замку.

Справжній скарб — це стіни

Але найцікавіше — в самому камінні. Кажуть, що це залишки життя з доісторичного океану Палеотетіс. Один з використаних вапняків вапняк, що датується Палеозойською ерою, близько 440 мільйонів років тому. Саме в цьому камінні могли зберегтися рештки давніх мешканців океану Палеотетіс — туристи помічали корали Favosites, трилобітів, губки, брахіоподи тощо. Вивчити історичну цінність мають вчені.

Ймовірні решти корала сімейства Favosites в Сатанівському замку
Ймовірні решти корала сімейства Favosites в Сатанівському замку

Як знайти Сатанівський замок

Сатанівський замок розташований у селищі Сатанів, близько 80 км від Хмельницького. Дістатися сюди можна як на власному авто, так і рейсовим автобусом. Сатанів має зручне транспортне сполучення з Хмельницьким та сусідніми містами – рейси курсують регулярно. Саме селище також варто оглянути, тут є готелі та санаторії. Прогулянка біля річки Збруч стане приємним доповненням. Якщо ви на авто — до Тернополя майже така ж відстань, а саме селища знаходиться на межі областей.

Раніше "Телеграф" розповідав про Лису гору у Києві. Вона досі наводить переляк на місцевих — раніше там було капище.

Теги:
#Хмельницька область #Замок #Легенди #Руїни