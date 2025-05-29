Унікальну "Лялю" з СРСР продають за великі гроші: у чому цінність іграшки (фото)

Іграшка виготовлена з пап'є-маше, деревно-паперової маси й тирси, що додають їй цінності

Речі з СРСР, особливо іграшки, сьогодні викликають неабиякий інтерес серед колекціонерів та поціновувачів ретро-стилю. Так, з’явився унікальний лот із Тернополя — старовинна радянська лялька "Ляля", виготовлена з деревно-паперової маси.

Дане оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Ця іграшка є яскравим прикладом колекційного виробу середини ХХ століття.

Висота ляльки — близько 50 см. Збереглися оригінальні голова, кінцівки та взуття. Є незначна точкова реставрація, плаття замінено. Попри це, "Ляля" має автентичний вигляд і вважається цінним експонатом для колекціонерів.

У ляльки світла шкіра, блакитні очі, каштанове волосся, акуратно сформоване, рожеві щічки та яскраво підфарбовані губи.

Вона одягнена в червону сукню з білим комірцем та квітковим візерунком, на ногах — червоні туфлі.

Відомо також, що ця радянська іграшка виготовлена з пап'є-маше, деревно-паперової маси й тирси.

Продавець зазначає, що готовий здійснити міжнародну доставку. За такий унікальний лот він просить 132 100 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що для колекціонерів з'явилася рідкісна лялька радянської доби. Йдеться про іграшку на ім'я "Ніна" (відому також як "Любочка") — представницю серії "Крокуюча лялька", створену на Московському заводі іграшок "Кругозор".