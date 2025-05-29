Дощі продовжать заливати? Яким регіонам не пощастить з погодою в останні дні травня

Парасольку вдома краще не забувати

Наприкінці травня Україну продовжать заливати дощі з грозами. Однак стовпчик термометра по трохи повзтиме вгору.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кибальчич в матеріалі "Найхолодніший травень у 21 столітті? Чим здивує погода до кінця весни в Україні".

"29 – 31 травня є можливість надходження спекотного повітря з районів Центральної Азії на територію південно-східних областей України. У зв'язку з цим у зазначених регіонах місцями температура може досягати вдень +30 °С", — сказав синоптик.

Зауважимо, що за даними Укргідрометцентру, 30 травня дощ прогнозується частково на півночі, сході та в центрі країни. Західні області, де вдень стовпчик термометра покаже до +20 градусів, очікує помірно хмарна погода без опадів. Однак на півночі повітря прогріється до +22 градусів день та до +12 градусів вночі. На сході та в центрі України стовпчик термометра вдень покаже до +24 градусів, а вночі — до +13 градусів. На півдні синоптики прогнозують невеликий дощ та до +24 градусів вдень.

Погода в Україні 30 травня

У суботу, 31 травня, дощі накриють західні та східні області, де вдень стовпчик термометра сягне позначки до +22 та +24 градусів відповідно. Північні та центральні області дощ ймовірніше омине, однак повітря тут прогріється до +25 градусів. На півдні вдень буде до +24 градусів та можливий невеликий дощ.

Погода в Україні 31 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, де синоптики не прогнозують дощі найближчими днями.