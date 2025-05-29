Заробітчанка показала, як стежить за своїм підопічним в Італії: дід виявився спритним

Користувачі мережі одразу ж підхопили хвилю іронії

У соцмережах шириться відео, яке вже встигло стати справжнім хітом серед української діаспори. Жінка, заробітчанка з Італії, емоційно і з гумором розповідає про курйозну ситуацію зі своїм "дідом".

Відповідне відео опублікували в TikTok. За словами українки, родич скаржився вдома на високий тиск і запевняв, що почувається зле. Але замість лежати — як і личить у такому випадку — був помічений у барі, ще й біля афіші з оголошенням про танці.

"Ось уже припаркував свою калісницю", — маючи на увазі візок діда, каже жінка.

На кадрах нижче присутня нецензурна лексика!

Авторка ролика не тільки обурена, а й явно розважена ситуацією — особливо тим, що дід не просто "відпочиває", а й активно готується до танців, судячи з його присутності поруч з афішою про майбутні вечори відпочинку.

Користувачі мережі одразу ж підхопили хвилю іронії та доброзичливого гумору:

В мене в Італії бабуля була, 96 років. Носила пеньюари, курила мундштук, майстер дома робив педікюр і укладки. Бувало, що зранку просила, щоб падре прийшов, бо збирається помирати. А ввечері знову курить і синам дзвонить, годинами на телефоні.

Молодець дід, не мішайте йому жити.

Так він там не один такий, там ще одна стоїть.

Так він пішов збивати тиск, ви просто не зрозуміли.

Там колєсніця не одна запаркована.

Озвучка від автора — то окремий вид мистецтва. Дякую за позитив і КАЛЄСНІЦУ.

Глядачі відзначили ще й сам стиль озвучки жінки — з її колоритним мовленням, гримучим міксом емоцій і народного гумору, це відео легко могло б стати основою для скетчу чи навіть короткометражки.

Очевидно, що дідусь став справжнім героєм мережі, а разом із ним — і авторка, яка зуміла перетворити звичайну побутову ситуацію на комедійне дійство.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в центрі Одеси чоловік розгулював вулицями, гучно нявкаючи та поводячись як кіт, чим неабияк здивував і розвеселив перехожих. Його неординарна поведінка викликала жваву реакцію серед українців.