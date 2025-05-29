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Заробітчанка показала, як стежить за своїм підопічним в Італії: дід виявився спритним

Автор
Марта Іваненко
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Дід пішов на танці
Дід пішов на танці. Фото Колаж "Телеграфу"

Користувачі мережі одразу ж підхопили хвилю іронії

У соцмережах шириться відео, яке вже встигло стати справжнім хітом серед української діаспори. Жінка, заробітчанка з Італії, емоційно і з гумором розповідає про курйозну ситуацію зі своїм "дідом".

Відповідне відео опублікували в TikTok. За словами українки, родич скаржився вдома на високий тиск і запевняв, що почувається зле. Але замість лежати — як і личить у такому випадку — був помічений у барі, ще й біля афіші з оголошенням про танці.

"Ось уже припаркував свою калісницю", — маючи на увазі візок діда, каже жінка.

На кадрах нижче присутня нецензурна лексика!

Авторка ролика не тільки обурена, а й явно розважена ситуацією — особливо тим, що дід не просто "відпочиває", а й активно готується до танців, судячи з його присутності поруч з афішою про майбутні вечори відпочинку.

Користувачі мережі одразу ж підхопили хвилю іронії та доброзичливого гумору:

  • В мене в Італії бабуля була, 96 років. Носила пеньюари, курила мундштук, майстер дома робив педікюр і укладки. Бувало, що зранку просила, щоб падре прийшов, бо збирається помирати. А ввечері знову курить і синам дзвонить, годинами на телефоні.
  • Молодець дід, не мішайте йому жити.
  • Так він там не один такий, там ще одна стоїть.
  • Так він пішов збивати тиск, ви просто не зрозуміли.
  • Там колєсніця не одна запаркована.
  • Озвучка від автора — то окремий вид мистецтва. Дякую за позитив і КАЛЄСНІЦУ.

Глядачі відзначили ще й сам стиль озвучки жінки — з її колоритним мовленням, гримучим міксом емоцій і народного гумору, це відео легко могло б стати основою для скетчу чи навіть короткометражки.

Очевидно, що дідусь став справжнім героєм мережі, а разом із ним — і авторка, яка зуміла перетворити звичайну побутову ситуацію на комедійне дійство.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в центрі Одеси чоловік розгулював вулицями, гучно нявкаючи та поводячись як кіт, чим неабияк здивував і розвеселив перехожих. Його неординарна поведінка викликала жваву реакцію серед українців.

Теги:
#Італія #Соцмережі #Курйоз #TikTok