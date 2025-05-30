Не проґавте можливість відпочити у селі, де творили Франко та Леся Українка: чому варто обрати Криворівню для відпустки (фото)

У туристів буде можливість відвідати відреставровану віллу Грушевського

Криворівня – село в Івано-Франківській області, яке називають "українськими Афінами" через особливості його рельєфу, що має форму гірського амфітеатру. Саме там творили Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Леся Українка, а перший президент України Михайло Грушевський мав власну віллу.

"Телеграф" розповість, чим особлива ця місцина, як дістатися до Криворівні та де можна зупинитися на ночівлю серед карпатської тиші.

Що відомо про Криворівню

Село розташоване у долі річки Чорний Черемош, за 7 кілометрів від Верховини. Назва походить від кривої форми рівнини, на якій розкинулося поселення. У кінці XIX – на початку XX століття Криворівня стала центром українського культурного життя – тут щоліта відпочивали та працювали Франко, Грушевський, Леся Українка, Стефаник, Черемшина, Хоткевич. Саме в Криворівні Михайло Коцюбинський написав "Тіні забутих предків", а Сергій Параджанов зняв однойменний фільм

Як доїхати до Криворівні

Найзручніше дібратися маршруткою з Косова або Верховини. З Івано-Франківська до Верховини курсують автобуси та приватний транспорт, а дібратися до самого обласного центра можна потягами та автобусами практично з кожного міста України.

Скільки коштує проживання у Криворівні

Ціни на житло у Криворівні та околицях у 2025 році стартують від 275-800 гривень за ніч у скромних садибах і хостелах. Номери середнього класу з хорошим рейтингом коштують в межах 1000-1600 гривень. Варіанти преміумрівня з панорамними краєвидами, саунами та чаном можуть сягати 3000-5000 гривень за ніч.

Чому варто поїхати саме туди

Криворівня – це не просто село, а жива пам'ять про епоху, яка формувала українську націю. Гуцульська культура, автентична їжа, гори та чисте повітря – все це зробить поїздку туди незабутньою.

Туристам радять відвідати піші прогулянки до Гуцульської гойдалки, музеї Івана Франка та Грушевського, а також рафтинг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відпочинок в Україні може бути не менш вражаючим завдяки мальовничим озерам із прозорою водою та гірським пейзажам. А для любителів пляжного релаксу чудовим варіантом стане узбережжя Дністра в Чернівецькій області.