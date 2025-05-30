Мрія колекціонера: легендарний будильник з СРСР продають за символічну ціну в Україні

Коштує така річ копійки, проте можлива й домовленість щодо ціни

Колись цей будильник був незамінним другом ранкового пробудження та мрією багатьох, а тепер — раритет. У Волинській області, у селі Рованці, виставлено на продаж справжній артефакт радянського минулого — механічний будильник "Ракета", виготовлений ще за часів СРСР.

Дане оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. На фото видно круглий металевий корпус, білий циферблат, великі чорні арабські цифри від 1 до 12, три стрілки, а також фірмовий напис "RAKETA" з логотипом. Його стиль одразу впізнаваний для всіх, хто хоч раз мав справу з технікою радянських часів.

Продавець — приватна особа — запевняє, що будильник у робочому стані, а ціна питання — 1 000 гривень, проте можлива й домовленість. Подібні речі сьогодні становлять цінність не лише для колекціонерів, а й для тих, хто цінує вінтажні речі з історією.

Нагадаємо, у Вінниці на продаж виставлено вінтажний годинник "Ракета 24 години" радянської епохи — тієї ж марки, що й вищезгаданий лот. Продавець наголошує, що прилад збережений у відмінному стані: не полірувався, механізм працює справно. Це механічна модель з аналоговим 24-годинним циферблатом, що робить її незвичною порівняно зі стандартними годинниками.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають унікальну "Лялю" з СРСР. Автор оголошення просить за неї понад 130 тисяч грн — дізнайтеся, у чому "фішка".