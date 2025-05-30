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В Україні продають рідкісну книгу часів СРСР: подивіться свою бібліотеку, ви можете заробити великі гроші

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Північний полюс
Північний полюс. Фото Колаж "Телеграф"

Така реліквія буде цікавою для колекціонерів історичних документів, дослідників полярних експедицій та музеїв

В Україні продається унікальна історична реліквія — карта дрейфу радянської полярної станції. Вона була випущена у 1940 році.

Пропозиція з'явилась на українському ринку. Товар пропонують за 15 000 гривень.

Що це за карта

Карта показує маршрут дрейфу однієї з радянських дрейфуючих станцій "Северний полюс" — першої у світі полярної науково-дослідницької дрейфуючої станції. Концепція таких станцій була розроблена після успіху легендарної експедиції Івана Папаніна у 1937-1938 роках, коли четверо радянських учених 274 дні дрейфували на крижині від Північного полюса до Гренландії, подолавши 2,5 тисячі миль.

Автор оголошення пише, що "Праці дрейфуючої станції "Північний полюс". Т. 1 — єдиний, другий том так і не вийшов.

"Примірник з дуже незначної частини тиражу, що виходив у суцільношкіряних палітурках. Відмінне збереження. Рідкість", — пишуть в оголошенні.

Унікальність пропозиції

Карта 1940 року представляє особливу цінність, оскільки документує один з перших етапів систематичного дослідження Арктики за допомогою дрейфуючих станцій. Вона містить детальний маршрут дрейфу, орієнтовні позначки та науково-географічну інформацію того періоду.

Така реліквія буде цікавою для колекціонерів історичних документів, дослідників полярних експедицій та музеїв.

Раніше "Телеграф" писав, що на старому сервізі часів СРСР можна заробити гарні гроші.

Теги:
#Книга #СРСР #Речі СРСР