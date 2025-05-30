В Україні продають рідкісну книгу часів СРСР: подивіться свою бібліотеку, ви можете заробити великі гроші

Така реліквія буде цікавою для колекціонерів історичних документів, дослідників полярних експедицій та музеїв

В Україні продається унікальна історична реліквія — карта дрейфу радянської полярної станції. Вона була випущена у 1940 році.

Пропозиція з'явилась на українському ринку. Товар пропонують за 15 000 гривень.

Що це за карта

Карта показує маршрут дрейфу однієї з радянських дрейфуючих станцій "Северний полюс" — першої у світі полярної науково-дослідницької дрейфуючої станції. Концепція таких станцій була розроблена після успіху легендарної експедиції Івана Папаніна у 1937-1938 роках, коли четверо радянських учених 274 дні дрейфували на крижині від Північного полюса до Гренландії, подолавши 2,5 тисячі миль.

Автор оголошення пише, що "Праці дрейфуючої станції "Північний полюс". Т. 1 — єдиний, другий том так і не вийшов.

"Примірник з дуже незначної частини тиражу, що виходив у суцільношкіряних палітурках. Відмінне збереження. Рідкість", — пишуть в оголошенні.

Унікальність пропозиції

Карта 1940 року представляє особливу цінність, оскільки документує один з перших етапів систематичного дослідження Арктики за допомогою дрейфуючих станцій. Вона містить детальний маршрут дрейфу, орієнтовні позначки та науково-географічну інформацію того періоду.

Така реліквія буде цікавою для колекціонерів історичних документів, дослідників полярних експедицій та музеїв.

Раніше "Телеграф" писав, що на старому сервізі часів СРСР можна заробити гарні гроші.