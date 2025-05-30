Квартири, машини, готівка: як живе скандальний суддя Майдану Данилишин (декларація)

Суддя відомий скандальним рішенням, після якого так і не був звільнений

Суддя Києва Віктор Данилишин має декілька об'єктів нерухомості в Україні, автомобілі в користуванні родини та задекларовані значні грошові активи. Його заробітна плата та спільні доходи формують основну частину матеріального забезпечення сім'ї.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі декларацій. Чоловік зареєстрований та фактично проживає в столиці. До членів родини належать його дружина Марія Нікольська та сини: Михайло і Максим Данилишини.

Нерухомість

Суддя декларує кілька об'єктів нерухомості в Україні. Серед них:

квартира площею 88,2 м², придбана у 2014 році (належить усій сім'ї, де кожен має по 25% спільної часткової власності, а син Максим користується нею за іншим правом);

квартира площею 48,8 м², придбана у 2007 році (спільна часткова власність);

квартира площею 56,72 м² (належить дружині та ще кільком особам, із різним розподілом прав власності);

оренда машиномісця площею 38,8 м².

Авто

автомобіль Toyota Highlander 2008 року випуску, придбаний у 2014 році, ціна — 353 680 грн (власність громадянки Ярослави Михайлівни Данилишиної, Віктор Данилишин користується ним на іншому праві);

автомобіль Toyota RAV4 2012 року випуску, придбаний у 2018 році, ціна — 280 000 грн (власність Раїси Васнецової, користування — у дружини Марії Нікольської та Віктора Данилишина).

Гроші

Родина Данилишина має такі доходи:

заробітна плата декларанта Віктора Данилишина в суді — 1 448 049 грн;

заробітна плата дружини Марії Нікольської від фізичної особи-підприємця Тетяни Сорокопуд — 64 000 грн;

проценти дружини Марії Нікольської від Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" (сума не зазначена);

заробітна плата сина Михайла Данилишина в підприємстві з іноземними інвестиціями "МакДональдс Юкрейн Лтд" (сума не зазначена).

У розділі грошових активів задекларовано такі суми:

готівкові кошти Віктора Данилишина загальною сумою 210 000 грн та 50 000 доларів США;

готівкові кошти сина Максима Данилишина у сумі 25 000 грн;

кошти судді, розміщені на банківських рахунках у Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк", загальною сумою 21 272 грн.

Що відомо про декларанта

Віктор Данилишин — суддя Окружного адміністративного суду Києва, який у листопаді 2013 року заборонив встановлення наметів та кіосків на Майдані Незалежності. Попри резонансне рішення, він не був звільнений і продовжує працювати. Вища рада правосуддя не виявила порушень у його діях. Наразі він проходить кваліфікаційне оцінювання у ВККС, проте розгляд його справи призупинено.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що суддя Хмельницького міськрайонного суду Михайло Войнаревич у 2024 році став власником житлового будинку та кількох земельних ділянок. За цей же період його заробіток на посаді перевищив 1 мільйон гривень.