Від Пікмі гьорл до Паші Мерседеса: СБУ насмішила мережу добіркою найяскравіших луків затриманих (відео)
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Українці особливо відзначили роботу СММ-фахівця
Служба безпеки України продовжує дивувати не лише ефективністю, а й почуттям гумору у своїх публікаціях. Нещодавно у установі оприлюднили кумедний та іронічний ролик, створений на основі фотографій фігурантів справ.
Дане відео опублікували в TikTok. Пальма-де-Майорка, Супергерой, Огороднік, Бархатна імператриця, Гламур, Олд мані, Пікмі гьорл, Морячка, Паша Мерседес, Курортний — кожен образ унікальний і запам'ятався користувачам. Ця підбірка викликала справжній фурор у соцмережах.
Ось що написали глядачі:
- Вже вдесяте передивляюся — надихаєте!
- СБУ, це взагалі законно — таке почуття гумору?
- Вашому СММнику точно треба премії кожного місяця — неймовірно!
- Ви зробили мій вечір, коментарі просто супер, чекаємо ще!
- Як завжди гумор на висоті!
- Додому зрадників!
- Паша Мерседес і морячка мене порвали, дякую, зробили мій день!
У Facebook один користувач зауважив: "Взяли нового СММника, мабуть". Інший додав: "Цікаво було б ще й на макіяж подивитися". А хтось іронічно написав: "Г*мно-стайл".
Цей жартівливий підхід від СБУ піднімає настрій і доводить, що навіть у складні часи можна зберігати почуття гумору.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий український сервіс "Дія" опублікував відео з реакцією вокаліста гурту "Циферблат" Даніїла Лещинського на потрапляння України до грандфіналу "Євробачення-2025". На записі він трохи розгублено підійшов до камери, намагаючись посміхнутися, тому це стало приводом для жарту.