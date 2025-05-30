Від Пікмі гьорл до Паші Мерседеса: СБУ насмішила мережу добіркою найяскравіших луків затриманих (відео)

Українці особливо відзначили роботу СММ-фахівця

Служба безпеки України продовжує дивувати не лише ефективністю, а й почуттям гумору у своїх публікаціях. Нещодавно у установі оприлюднили кумедний та іронічний ролик, створений на основі фотографій фігурантів справ.

Дане відео опублікували в TikTok. Пальма-де-Майорка, Супергерой, Огороднік, Бархатна імператриця, Гламур, Олд мані, Пікмі гьорл, Морячка, Паша Мерседес, Курортний — кожен образ унікальний і запам'ятався користувачам. Ця підбірка викликала справжній фурор у соцмережах.

Ось що написали глядачі:

Вже вдесяте передивляюся — надихаєте!

СБУ, це взагалі законно — таке почуття гумору?

Вашому СММнику точно треба премії кожного місяця — неймовірно!

Ви зробили мій вечір, коментарі просто супер, чекаємо ще!

Як завжди гумор на висоті!

Додому зрадників!

Паша Мерседес і морячка мене порвали, дякую, зробили мій день!

У Facebook один користувач зауважив: "Взяли нового СММника, мабуть". Інший додав: "Цікаво було б ще й на макіяж подивитися". А хтось іронічно написав: "Г*мно-стайл".

Цей жартівливий підхід від СБУ піднімає настрій і доводить, що навіть у складні часи можна зберігати почуття гумору.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий український сервіс "Дія" опублікував відео з реакцією вокаліста гурту "Циферблат" Даніїла Лещинського на потрапляння України до грандфіналу "Євробачення-2025". На записі він трохи розгублено підійшов до камери, намагаючись посміхнутися, тому це стало приводом для жарту.